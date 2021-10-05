«الأهلي» يتعاون مع مركز «بورشه»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه مع مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، لطرح عروض ومزايا مالية حصرية لعملائه على كمية محدودة من سيارات بورشه كاين 2021.

وبهذه المناسبة قالت جهير معرفي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد - بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، «من دواعي سرورنا إبرام هذه الشراكة مع مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات. إننا في البنك الأهلي الكويتي نسعى باستمرار إلى تقديم عروض مميزة وقيّمة بهدف الارتقاء بمستوى تجربة عملائنا المصرفية إلى آفاق جديدة، إن هذه الشراكة ستتيح لنا تزويد عملائنا بأفضل الحلول المالية، في حال أرادوا شراء سيارة أحلامهم».

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية، ويتوفر للعملاء الحاليين والجدد، سواء الذين يتم تحويل رواتبهم أو لا يتم تحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي.

