«وربة» أطلق حملة «العودة للمدارس» لأبناء موظفيه

مال وأعمال

زوّد بنك وربة موظفيه العاملين من أولياء الأمور بالاحتياجات المدرسية ، وذلك تزامناً مع عودة المدارس وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتأتي هذه البادرة من باب المسؤولية الاجتماعية وتعزيز روح الفريق الواحد في البنك، حيث تم توزيع صندوق مدرسي متكامل لكل ولي أمر من موظفي البنك، ويحتوي الصندوق المدرسي على كل الاحتياجات والقرطاسية والمستلزمات المدرسية للفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022 ، ولاقت هذه البادرة استحسان الموظفين الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة.

وحول الموضوع أكد المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي أيمن المطيري بأن تلك الخطوة تأتي توافقاً مع عودة المدارس إلى طبيعتها وبدء الحضور الرسمي للفصول الدراسية، وهي بادرة لإشعار كل الموظفين بالتعاون والمسؤولية، وأضاف المطيري بأن مثل تلك الخطوات الإيجابية تمثل مساراً للنجاح، وأكد على وجود كل الاحتياجات التي يحتاجها الطالب ضمن هذه الخطة.

وقال المطيري: «لقد مضى عام ونصف العام دون تواصل الطلاب بشكل مباشر مع زملائهم في المدرسة بسبب جائحة كورونا التي نسأل الله أن تنتهي في القريب العاجل»، وأضاف يسعدنا أن تكون هذه البادرة تحفيزاً لأبنائنا الطلبة لإعادتهم إلى الحياة الطبيعية، وتشجيعاً لهم لمواصلة تحقيق النجاح الذي يتطلب المواظبة على الدراسة لا سيما وأننا في الفصل الدراسي الأول لهذا العام، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

يذكر أن بنك وربة يضع من ضمن خطته الاستراتيجية تقديم العديد من المبادرات والمسابقات إلى الموظفين، وذلك لتحفيزهم وتعزيز روح التعاون بين الفريق الواحد، ما يؤدي إلى تحسين العمل المؤسسي الذي يعتمد على العمل الجماعي، ويسعى البنك من خلال تلك المبادرات إلى صنع بيئة عمل صحية يعمل من خلالها الجميع بروح الانتماء.

