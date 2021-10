«زين» ترعى المعرض المصاحب للعرض الأول من فيلم «No Time To Die»

مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها للمعرض المصاحب للعرض الأول من فيلم No Time To Die في غراند سينما بمجمع الحمراء، وذلك بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي ومجموعة من عُشّاق أفلام جيمس بوند. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها لهذه الفعالية أتت من منطلق حرصها على دعم وتشجيع مُختلف الجهود والمبادرات التي تُقدّم محتوى ترفيهي واجتماعي مُميز للجماهير بشكل عام والشباب بشكل خاص كونهم يُشكّلون الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، وخاصةً خلال هذه المرحلة التي تشهد الانفتاح التدريجي للأنشطة الترفيهية والاجتماعية المُختلفة والعودة للحياة الطبيعية ما بعد الجائحة. وبيّنت زين أن العرض الأول والحصري لفيلم No Time To Die الذي طال انتظاره قد شهد تنظيم معرض مميز احتوى على مجموعة من مقتنيات شخصية جيمس بوند الشهيرة وسياراته الأكثر شهرةً في عالم الأفلام، حيث استمتع عدد كبير من عشّاق أفلام جيمس بوند بالمعرض قبل دخول صالة العرض والاستمتاع بالفيلم الذي انطلق عرضه بعد فترة انتظار طويلة بسبب جائحة كورونا. وأكدت الشركة أنها تحرص دائماً على التواجد في الفعاليات الترفيهية الأكثر تميّزاً لتضيف إليها لمستها الخاصة وتعكس من خلالها قيم علامتها التجارية، حيث تؤمن زين أنه ولما للقطاع الخاص الكويتي من دور كبير ومهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير الحركة الترفيهية في الدولة، فقد حرصت أن تكون داعماً رئيساً لهذا الحدث.

وتُدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع مثل هذه المبادرات التي تدفع من الحركة الترفيهية في الدولة وتقدم البيئة المناسبة للشباب، خاصةً كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص.