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مال وأعمال

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.. وفائز جديد في سحب حساب «الثريا»


أعلن بنك برقان عن فوز بولابارامبيل سودهاكاران، في سحب حساب الثريا للراتب الشهري الذي فاز بجائزة بقيمة 10,000دينار.
وأوضح البنك أنه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتب، بالدينار، أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من المميّزات، ومنها الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية تناسب احتياجاته، بالإضافة الى ذلك، الإستفادة من العروض والخصومات على مدار العام.
ويمكن للعملاء الراغبين بفتح حساب الثريا للراتب، زيارة أقرب فرع من فروع بنك برقان والحصول على المعلومات اللازمة، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم (1804080). وللمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات بنك برقان، يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني «www.burgan.com».


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