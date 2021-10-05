وفد «الثقافية الاجتماعية النسائية» زار هيئة أسواق المال

مال وأعمال

استقبلت هيئة أسواق المال يوم الخميس الماضي وفدا من أعضاء الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، تضمن كلاً من: مشاعل الشويحان – عضو مجلس الادارة، وشريفة الخميس – عضو مجلس الادارة، ودلال معرفي – عضو الجمعية، وكان في استقبالهن من جانب الهيئة كل من: أنوار المضف ? مدير ادارة الرقابة المكتبية، وفاطمة الكندري - اختصاصي رئيسي ادارة التحقيق، و نوف الصانع – مدير دائرة الاندماج، و هبة الزامل - مدير دائرة التدريب والتطوير الوظيفي، و آفاق الشطي ? مدير ادارة الموارد البشرية، وقد هدفت الزيارة التعرف على مساهمة و دور العنصر النسائي في الهيئة، الى جانب مناقشة المحاور التالية:

التشريعات و اللوائح والقرارات التنفيذية المتعلقة بدور النساء.

مناقشة أفضل الممارسات الدولية في اطار دور المرأة في بيئة الاستثمار.

دور المرأة في تنمية أسواق المال وتطوير أدواتها الاستثمارية مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

مناقشة تولي المرأة المناصب القيادية العليا والمتوسطة في هيئة أسواق المال.

وقد قامت الهيئة بالاجابة على استفسارات وفد الجمعية من حيث احصائيات أعداد الاناث مقارنة بحجم القوى العاملة في كل المستويات الوظيفية، بما يتضمن الوظائف الاشرافية والقيادية، كما تم الاستفسار عن دور الهيئة في تمكين المرآة، وضرورة دعم وتحفيز السيدات العاملات لديها لتمكينهن من الابداع و التميز، وقد قام ممثلو الهيئة باستعراض نماذج من السيدات اللاتي برزن و ساهمن في نجاح الهيئة منذ التأسيس، والتي تعكس بداية موفقة مقارنة بنظيراتها من الجهات الأخرى، وقد أشاد الوفد بما قامت به الهيئة من دعم للسيدات العاملات لديها، حيث إن الهيئة لا تتبع أسلوب التمييز بين الذكور والاناث بل تتعامل وفق مبدأ الكفاءة والانجاز.

