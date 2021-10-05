وقف سهم «المدن» عن التداول

مال وأعمال

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 29/09/2021 والقاضي بوقف

سهم الشركة العالمية للمدن العقارية عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية, وذلك لحين قيام الشركة بتقييم استثماراتها المدرجة ضمن بند موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر في المركز المالي للشركة بأسلوب وآلية ومعطيات تعكس القيمة العادلة لها.

ويأتي القرار في اطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين ما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيدا لالتزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر القرار رقم (34-4) لسنة 2021. وتؤكد هيئة أسواق المال على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه كذلك خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلا عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالاضافة

الى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

