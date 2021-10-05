«إسكان الغرفة»: تفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق رؤية «كويت جديدة»

مال وأعمال

عقدت لجنة المشاريع العامة والاسكان المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعها الثالث للعام 2021 في مبنى الغرفة برئاسة طلال جاسم الخرافي وحضور الأعضاء، وتمت مناقشة عدة مواضيع على أجندة أعمالها، وكان من أبرز ما نوقش هو مشاريع الدولة العامة المزمع ادراجها في خطة التنمية السنوية لعام 2022/2023 .حيث تم عرض مشاركة الغرفة في ورشة العمل الافتراضية بدعوة من الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط وذلك لغرض تقييم المشروعات الجديدة بعد الاطلاع على العروض المرئية المقدمة من الجهات والمؤسسات العامة في الدولة والتي اشتملت على وصف المشروع وبياناته ومدى ارتباطه بركائز خطة التنمية.

وأكدت اللجنة ان دور الغرفة سيظل دائما داعما للتنمية، ذلك من خلال حرصها المستمر على تفعيل دور القطاع الخاص وتوضيح أثر مشاركته بالمشاريع العامة لتحقيق رؤية كويت جديدة من خلال نقل الخبرات وتطوير الخدمات بجودة عالية وتحسين بيئة الاستثمار والمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة للارتقاء بالاقتصاد الوطني.

وختمت اللجنة اجتماعها باجماع الاعضاء على اهمية انجاز العديد من المشاريع من أبرزها مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاسكانية وأن تطوير آلية عمل القطاعين العام والخاص جنبا الى جنب ستجني ثمارها الدولة على جميع الاصعدة.

