جناح الكويت في «إكسبو دبي» يسوِّق الفرص الواعدة

مال وأعمال

أكد عدد من زوار جناح الكويت المشارك في المعرض العالمي (اكسبو دبي 2020) ان الجناح يقدم للزائر فكرة عامة وشاملة عن تاريخ الكويت وتراثها وثقافتها والفرص الواعدة التي تقدمها للعالم.

واعتبر الزوار في تصريحات متفرقة لـ (كونا) ان الجناح الكويتي في (اكسبو دبي 2020) يعد فرصة ثمينة للزوار وتذكرة عبور الى الكويت من مختلف الجنسيات للتعرف عليها عن قرب من خلال محتويات الجناح التعريفية او الكوادر الشبابية الوطنية التي تستقبل الزوار وتصحبهم بين أروقته. وقال الكساندر ريسو من أوكرانيا والذي يزور الجناح بصحبة عائلته انه سمع كثيرا بالكويت وانجازاتها وعطائها على الصعيد الانساني الذي مكنها من ان تكون مركزا للعمل الانساني على مستوى العالم.

وأضاف الكساندر ان الجناح «شامل وواف» للزائر الذي يريد ان يكتشف الكويت ويتعرف على تاريخ بلد وحضارة شعب بنى وطنه في ظروف طبيعية واقليمية صعبة.

وفي تصريح مماثل قال جويل ماسو من الفلبين ان لديه أقارب يعملون في الكويت و«حدثوه كثيرا عن الكويت قيادة وشعبا ووجد ان جناحها في (اكسبو دبي 2020) يعد فرصة مهمة للاطلاع عليها بشكل مباشر».

وذكر جويل ان الجناح بشاشاته الكبيرة ومحتوياته النادرة ينقلك عبر رحلة زمنية الى عصور ماضية تعبر عن أولئك الذين ساهموا في بناء الكويت ووضعوا لبنة البداية.

ومن جهتها قالت شينوا ماجو وهي زائرة مع والدتها من الصين ان معرض اكسبو العالمي يعد فرصة لشعوب العالم للتعرف على بعضها وعرض ما لديها من كنوز معرفية وثقافية في مكان واحد ودون عناء السفر والتنقل.

وأضافت شينوا انها نادرا ما تأتي الى منطقة الشرق الأوسط وتجهل الكثير عن دوله ومناطقه وشعوبه مشيرة الى ان جناح الكويت في (اكسبو دبي 2020) اختصر عليها الكثير من الوقت والجهد للتعرف عليها.

اما سليمان الشحي وهو زائر من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مع افراد عائلته للجناح فقال ان الامارات والكويت لهما تاريخ وثقافة ودين واهداف مشتركة «وتاريخ وثقافة الكويت ليسا غريبين عن اهل الامارات» لافتا الى حرصه على زيارة الجناح من اجل الاطلاع على آخر ما توصلت اليه الكويت من مشاريع تنموية.

وبين الشحي ان شعار الكويت في مشاركتها في (اكسبو دبي 2020) وهو (كويت جديدة..فرص جديدة للاستدامة) جذبه والعديد من الزوار لمعرفة ما تتمتع به الكويت من فرص واعدة للارتقاء بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال علي الجعفري وهو زائر من سلطنة عمان الشقيقة انه لم يزر الكويت في حياته «رغم قربها من السلطنة» مشيرا الى ان جناح الكويت في المعرض العالمي وما قدمه له من معلومات زاد من اصراره على زيارتها.

وكان وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري افتتح يوم الجمعة الماضي ممثلا عن سمو الشيخ صباح الخالد جناح الكويت المشارك في معرض (اكسبو دبي 2020).

يذكر ان (اكسبو 2020) يقام تحت مظلة (المكتب الدولي للمعارض) وهي منظمة دولية مقرها باريس قامت في عام 1928 بطرح (الاتفاقية الدولية للمعارض) التي وقعتها معظم دول العالم.

وكان المكتب الدولي للمعارض أعلن خلال انعقاد جمعيته العامة في نوفمبر 2013 بباريس فوز مدينة دبي بحق استضافة اكسبو 2020.

