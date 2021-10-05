الفارس: التزام «أوبك +» يعزز استقرار الأسواق وتعافي الاقتصاد

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ترأس وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس وفد الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج JMMC، والاجتماع الحادي والعشرين لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج أوبك (أوبك بلس) ONOMM وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشارك مع الوزير الفارس محافظ الكويت لدى منظمة أوبك محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله الصباح.

كما شدد الوزير الفارس في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، على أجواء التفاؤل في أسواق النفط مع تحسن حذر في الاساسيات والتي أسهم فيها مستوى التزام اوبك بلس والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الاسواق، ويدعم جهود تعافي الاقتصاد، ويضمن أمن الامدادات وذلك من خلال الالتزام باتفاق زيادة شهرية مقدارها 400 ألف برميل يوميا بدأ العمل بها منذ شهر أغسطس 2021.

كما أكد الوزير الفارس أن قرارات أوبك بلس ذات مصداقية لأنها تستهدف تحقيق الاستقرار وأمن الامدادات، وجاءت آثارها إيجابية كما هو ملاحظ منذ بدء جائحة الكورونا في توازن الأسواق بشكل متدرج.

واشاد وزير النفط بنتائج اجتماع أوبك بلس والذي قرر زيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر 2021 وفق اتفاق خطة الزيادة الشهرية والذي تم التوافق عليه بصورة جماعية في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك بلس في شهر يوليو 2021، ويكون نصيب الكويت من اجمالي الزيادة المقررة في الإنتاج حسب الاتفاق 27 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر 2021.

وذكر الفارس أن العوامل الإيجابية التي تسهم في تحسن اساسيات السوق تشمل توسع الدول في التطعيم ضد فيروس كورونا، وتأثير ذلك في تشجيع زيادة الحركة والتنقل بأنواعها والنشاط الصناعي والاقتصادي وتعافي في معدل تنامي الطلب، مقابل تأثر في المعروض في اعقاب إعصار ايدا ونيكولاس اللذين ضربا شواطئ خليج المكسيك في الولايات المتحدة مما أثر على انتاج النفط والغاز، بالإضافة الى تأثر الإنتاج في المكسيك، وهو ما انعكس على استمرار السحوبات من المخزون النفطي، والمخزون العائم، مع بعض الدعم الإضافي المتوقع من الاسواق مع ارتفاع أسعار الغاز ووسط توقعات شتاء قارس قادم، مبينا أن ذلك انعكس على أسواق النفط والتي تشهد مزيداً من التوازن.

وذكر الفارس أن اوبك بلس تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الانتاج وسط تحديات اسواق النفط والتي يتم مراجعتها بشكل شهري في إطار تحقيق الاستقرار والاريحية للأسواق.

