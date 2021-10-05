مصر: تعاون الغاز مع لبنان هدفه استراتيجي

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القاهرة - «كونا»: قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ان بلاده تتعاون مع لبنان بهدف حل مشكلة الطاقة التي يواجهها ودعم استقرار الدولة اللبنانية معتبرا ان التعاون استراتيجي اكثر منه تجاري.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان ان ذلك جاء في أثناء جلسة مباحثات مشتركة للوزير الملا ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض والوفد المرافق له بالقاهرة وذلك في اول زيارة له خارج بلاده عقب تكليفه بمهام منصبه.

واوضح الملا أن جلسة المباحثات المشتركة شملت استعراض ومتابعة الاجراءات الخاصة بسرعة وصول الغاز الطبيعي المصري الى لبنان عبر الأردن وسورية وذلك في اطار ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بالأردن». وذكر البيان ان وزير الطاقة والمياه اللبناني اكد من جانبه ان امداد الغاز الطبيعي المصري الى بلاده «يمثل علاقة استراتيجية بين البلدين باعتباره حجر الأساس في المساهمة في حل مشكلة الطاقة التي يواجهها لبنان» معربا عن تقديره للدور المصري الذي يهدف الى مساعدة بلاده ودعمها في ازمتها.واشار البيان الى اجتماع موسع سيعقد بين وفدي البلدين «للتوصل الى صيغة نهائية للتعاقد» بهذا الشأن.

