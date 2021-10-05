فوضى محطات الوقود في بريطانيا لن تنتهي قبل أسابيع

مال وأعمال

سيتعين على سائقي السيارات في المملكة المتحدة الانتظار أسابيع، حتى تعود إمدادات الوقود إلى طبيعتها، مما يطيل النقص الذي تسبب في حدوث فوضى في جميع أنحاء البلاد.

أكثر من ربع محطات الخدمة في البلاد ليس لديها وقود، و20 % أخرى لديها درجة واحدة فقط في المخزون، وفقًا لجمعية تجار تجزئة المواد البترولية في بريطانيا (PRA).

في جميع أنحاء لندن، كان العديد من محطات الخدمة لا تزال مغلقة، في حين أن تلك التي لديها إمدادات كانت محاطة بصفوف طويلة من السيارات تنتظر ملء خزاناتها.

قال جوردون بالمر، المدير التنفيذي لـ PRA، في مقابلة مع راديو بلومبرغ: «سيستغرق الأمر عدة أسابيع للعودة إلى مستويات التشغيل العادية مع عدم وجود خطوط أو نقص في محطات الخدمة». وتقول الحكومة إن إجراءاتها الطارئة - نشر أسطول من الناقلات الاحتياطية ووضع الجيش في حالة تأهب لقيادة الشاحنات - خففت من حدة الأزمة. لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن السائقين كانوا يستجيبون لنصائح الحكومة لإبطاء مشترياتهم، مما يعني أن شحنات الوقود كانت بالكاد قادرة على مواكبة الطلب.

