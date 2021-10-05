تصوير الجزء الثالث من «عروس بيروت»

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يواصل نجوم مسلسل عروس بيروت تصوير الموسم الثالث من العمل ليكون جاهزاً للعرض خلال الفترة المقبلة، وسيكون متاحاً للجمهور خلال منتصف شهر نوفمبر من العام الحالي 2021 حيث سيجري عرضه على منصة شاهد قبل عرضه على شاشة mbc.

ويشهد هذا الجزء مشاركة نجوم العمل الأساسيين بالإضافة إلى نجوم جدد انضموا للعمل. بينما كانت النجمة السورية مرام علي قد اعتذرت عن المشاركة بالموسم الثالث من العمل، مرجعة السبب لعدم رغبتها بتنميط نفسها بشخصية نايا الشريرة ولتقديم شخصيات جديدة ومختلفة قبل أن تعلن عودتها للعمل، مؤكدة تقديم شيء جديد ومختلف في دورها بالجزء الثالث عدا عن الضغط الجماهيري وإصرار الشركة المنتجة على تواجدها.

