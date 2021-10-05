حافظ الرسن: سعاد عبدالله قامة فنية.. وتعاوني معها نقلة

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ثمن الشاعر حافظ الرسن تعاونه الاخير مع الفنانة سعاد عبدالله من خلال انتاجها الاخير لمسلسل «جوهرة» عبر صياغته لكلمات المقدمة وهي من الحان محمد الزنكوي الذي يقوم بمهمة الموسيقى التصويرية للعمل ككل ومن تأليف علياء الكاظمي واخراج عيسى ذياب ويشارك فيه عدد من النجوم.

وصرح عن ذلك التعاون لـ «النهار» قائلا: التقيت مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله خلال تصوير العمل بعد ايعاز من الملحن والموزع الموسيقي محمد الزنكوي الذي قام مشكورا بترشيحي للقيام بهذه المهمة، ومن خلال ذلك اللقاء استطعت ان اكون كلمات المقدمة التي تكون مناسبة لمسار القصة.

واضاف قائلا: اعتبر هذا التعاون نقلة كبيرة في التعاون الفني الغنائي مع قامة فنية راقية في تعاملها، وهذه خطوة مهمة في حياتي التي قد تؤهلني لان اقوم بتعاونات مستقبلية وهذا ما اسعى عليه ان يسمع الناس كلماتي التي تحتوي على الاحساس والعمق في المعنى وهي ليست مجرد كلمات عادية، ووضع بصمتي وهويتي عليها في انتقاء المفردات البسيطة السلسة التي تصل الى قلب كل مستمع لها، وهذا ما سوف يدركه المشاهدون عند عرض العمل وسماع الاغنية، وانا اشكر الملحن محمد الزنكوي على تعامله الراقي والاخوي والأخذ بيدي نحو هذا التعاون المميز مع «ام طلال».

وقال ايضا: قد يوصف البعض بانني قليل الاعمال ذلك لانني ابحث عن الجودة والكلمة ذات المعنى التي نتعب عليها. وعن الاعمال الاخرى التي قام بها قال: عندي عمل قمت فيه بالتعاون مع الفنان بدر نوري ويحمل اسم «باب الظروف» بالتعاون مع شركة روتانا وهو من الفنانين الشباب المبدعين وانا لدي يقين بانني املك الكلمة التي تقع في السمع وتترك الاثر.