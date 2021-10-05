«الباب الأخضر».. «أكشن»

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انطلق تصوير أول مشاهد فيلم «الباب الأخضر»، إحدى روائع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، بحضور معظم أبطال العمل، وجمعت المشاهد الأولى داخل ديكور استوديوهات جهاز السينما، كلا من إياد نصار، وسهر الصايغ، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، ونسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020.

كما قررت الشركة المنتجة لـ«الباب الأخضر» مع انطلاق أول مشاهد العمل، بعد حالة التكتم الشديد، الإعلان عن كوكبة النجوم المشاركين بالفيلم، وهم خالد الصاوي، وإياد نصار، وسهر الصايغ، ومحمود عبد المغني، وأحمد فؤاد سليم، وبيومي فؤاد، ورشدي الشامي، وحمزة العيلي، وعابد عناني، وإسلام حافظ، نسمة عطا الله ملكة جمال مصر في 2020، وسما إبراهيم، وكريم سرور.

«الباب الأخضر»، تدور أحداثه حول تمسك الإنسان المصري بالمبادئ والأخلاق تحت أي ظروف مهما كانت، والفيلم سيناريو وحوار الكاتب المصري الراحل أسامة أنور عكاشة، وإنتاج شركة كودكس، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يشار هنا إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز، إلى جانب «الباب الأخضر» يواصل تصوير فيلم «فارس»، الذي يعد أول بطولة سينمائية للفنان أحمد زاهر، والذي يشاركه فيه حسين فهمي وصلاح عبدالله وإيمان العاصي وباميلا الكيك وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسام موسى.

ويجسد الفنان أحمد زاهر خلال العمل، شخصاً يدعى «فارس» تحدث بينه صدامات وبين الفنان حسين فهمي، الذي يجسد دور رجل أعمال يعاني من مشكلات نفسية، تتسبب في حدوث عدد من الأزمات داخل العمل.

