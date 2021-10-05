«نوستالجيا».. كرنفال عالمي يُعيد عقارب الساعة للوراء

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«الأربعينيات».. واحدة من الفترات الزمنية ذات الطبيعة الخاصة في مصر، نظرًا لما تمتلكه من سحر خاص، ورونق جعلها لا تزال حاضرة في أذهان كثير من المصريين، وهو ما دفع العديد من الجهات الرسمية في مصر، للموافقة على المشاركة في كرنفال سياحي ضخم بعنوان «نوستالجيا»، من المقرر تنظيمه في السادس من أكتوبر المقبل في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد الكرنفال فعاليات مميزة وغير مسبوقة بالشرق الأوسط، والمقرر أن تستمر لمدة 5 أيام، واختيرت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، لتولي الرئاسة الشرفية للمهرجان، إلى جانب اختيار مجلس أمناء يضم عددا كبيرا من مشاهير المجتمع وعدة وفود عربية وأجنبية وبحضور غفير من وسائل الإعلام العربية والأجنبية لتغطية هذا الحدث المهم. وتعد فكرة المهرجان مختلفة وجديدة من نوعها حيث تعود بنا إلى الماضي وخاصة زمن الأربعينيات واستعراض للكثير من فئات المجتمع وأهم شخصيات تلك المرحلة مثل نجيب الريحاني ويوسف وهبي وهند رستم وليلى مراد.

ويعرض «نوستالجيا» كل ما يخص سحر هذه الفترة برونقها وجمالها وإبداعها من ملابس ومقاهٍ ومطاعم ومبانٍ عتيقة ومحال مجوهرات كلها بديكورات قديمة مبهرة، وذلك بهدف تصدير انطباعات عن التعايش والتوافق بين الثقافات المختلفة التي عاشت وأثرت وتأثرت وتأقلمت على أرض مصر.

ويوضح المؤلف والمخرج سيد عيسوي، صاحب فكرة الكرنفال، أنه أراد إعادة عقارب الساعة للوراء حتى يتمكن الناس من العيش في زمن الأربعينيات.

وبحسب المخرج عمرو عابدين، بدأ الشروع في تنفيذ الكرنفال منذ ديسمبر الماضي، وأصبحت حقيقة وواقعاً مبهراً، في حين أشارت مصممة الأزياء إيمان النشرتي إلى دور الأزياء في هذا المهرجان الكبير وذلك لخلق شعور بالرجوع لزمن الأربعينيات.

وأكد زين عزت، المنتج المشارك مع شركة «صوت القاهرة » بهذا الحدث الأسطوري أن هدف الكرنفال يرمى لتنشيط السياحة ورسم صورة عن حقيقة مصر وتاريخها وأن هذا التاريخ لا يقتصر على الأهرامات فحسب بل متشعب وأن مصر كانت ومازالت رمز الرقي والتحضر. يذكر هنا أن هناك الكثير من الجهات الرسمية المشاركة في هذا الكرنفال لما له من تأثير على وضع مصر السياحي والاقتصادي، في مقدمتها وزارتا الثقافة، والهجرة والمجلس الأعلى للإعلام ودار الأوبرا المصرية، حيث يتماشى المهرجان مع خارطة الطريق التي رسمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم دائما كل حدث يحسن من وضع مصر اقتصاديا وسياحيا وحضاريا.

