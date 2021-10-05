أبرار ملك: «صوت جبلي».. نتاج خبرتي

علم ومعرفة

أشارت الكاتبة أبرار ملك لـ «النهار» إلى اخر اصدار لها وهو بعنوان «صوت جبلي» ويعتبر كتاب في أهم مجال يشغل الناس والمجتمع عامةً وهو التنمية البشرية ويتطرق الى عوامل النجاح الأساسية سواء في الحياة العلمية أو العملية التي يجب على كل شخص يطمح للنجاح أن يأخذ بهذه العوامل بعين الاعتبار، ويستعين بها عند الحاجة إليها، كتاب فيه نظريات علمية وتجارب وقصص من الواقع. وقالت ايضا : بعيداً عن تخصصي العلمي وهو نظم المعلومات والحوسبة والكتاب ناتج من خبرتي وممارستي لمجال التدريب بالتنمية البشرية وخصوصاً تطوير الذات والثقة بالنفس حيث وضعت كل الافكار الأساسية التي يحتاجها الشخص ليخطو أول خطوة نحو أي مجال يطمح أن يخوضه والكتاب مبسط بالأفكار لأبعد الحدود حتى يصل لأكبر شريحة من المجتمع والاستفادة منه بشكل أفضل.

وأضافت ايضا: لأن النجاح لا يأتي بين ليلة وضحاها ولا يأتي بسهولة لذلك فهو يحتاج الى تضحيات وتحديات للوصول فمثلاً لا يمكن أن تقول إنك تحب رائحة ولون البحر ولم تخض في أعماقه ولا تضربك أمواجه ولا حتى تذوق ملوحته ولا أحسست بالحرارة او البرودة التي به، فإذاً لا تتكلم عن التحديات والبحر هو اكبر مثال.

وعن الفئة المستهدفة في كتابها قالت: هو لأي شخص ينوي التطوير والتغيير للأفضل في حياته وايضاً هدفي من الكتاب هو تحقيق ذاتي بأن أنشر الوعي الغائب عند البعض وللوصول إلى أكبر عدد ممكن من الاشخاص الذين يحاولون بأن ينجزوا أي عمل في أي مجال وغير قادر على أن يخطو اول خطوة حتى لو باءت بالفشل لأني شخصياً شعرت وذقت معنى التعب والصعوبة في تحقيق هذا النجاح، فهذا الكتاب كثير

من الناس سيساعدهم لأن به الخطوات الأساسية والرئيسة لكل خطوة اولى في اي مجال كان.

