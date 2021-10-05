العوضي: أسعى إلى تنمية روح الشغف بالعمل البيئي لدى الأطفال

علم ومعرفة

أطلقت الكاتبة هنادي محمد العوضي الاصدار الأول من سلسلة إصدارات «خالد والبيئة» والذي حمل عنوان «خالد ضابط بيئي» والمقدم للفئة العمرية من عمر السادسة وما فوق. وبينت العوضي انها تهدف من خلال هذا الإصدار إلى تعريف الطفل على مفهوم البيئة والتلوث، وغرس مفهوم أهمية الحفاظ عليها والتأكيد على المحافظة على نظافة الأماكن العامة ومفهوم الثواب والعقاب فيما يخص فرض الغرامات وماهية الغرامة، وما يترتب عليه في حال إلحاق الضرر بالبيئة، وكذلك تسليط الضوء على عمل الضباط البيئيين. واضافت: حريصة كوني مختصة في الشأن البيئي على توعية الأطفال وتنمية روح الشغف بالعمل البيئي من خلال طرح مجموعة قصصية، كون القصة هي أداة تربوية تثقيفية ناجحة لإثراء خبرات الأطفال وتنمّية مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات بطريقة ممتعة ومسلية تثبت بذهن الطفل، كونها أقصر طريق لإيصال المعلومة.

مشيرة الى أهمية تسليط الضوء على أهمية غرس المفاهيم البيئية لدى الأطفال وتعريفهم بالمحميات الطبيعية وأهمية المحافظة على النباتات والطيور وتعزيز دور مشاركة المجتمع المدني في المحافظة على المحميات الطبيعية البيئية وزيادة الرقعة النباتية، والتعرف كذلك على دور الهيئة العامة للبيئة في المحافظة على هذه المحميات من خلال الإصدار الثاني «خالد والمحمية الطبيعية». وتقدم العوضي بالشكر للهيئة العامة للبيئة لتبنيها هذه الإصدارات التوعوية حيث سيتم توزيعها على المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

