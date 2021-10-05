علي المسعودي: دور رائد لمعرض الرياض في تنشيط الحراك الثقافي

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أشاد مدير دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع علي المسعودي بالدورة الحالية لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021، لما تشهده من تنظيم وترتيب وتسهيل تقديم الخدمات للدور المشاركة، خصوصاً ونحن ما نزال واقعين تحت آثار جائحة كورونا التي أوقفت جميع النشاطات الثقافية والاجتماعية في العالم لنحو عامين. وأكد المسعودي أن إقامة معرض الرياض في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يعد إنجازا كبيراً يحسب للقائمين عليه، فعلى الرغم من أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع، إلا أننا نجد في المقابل التزاماً كبيراً بالإجراءات الصحية الاحترازية، وهو ما يعكس مدى الإعداد المسبق لإقامة هذا المعرض الذي احتضن عدداً كبيراً من دور النشر. وأبدى المسعودي حرص الدكتورة سعاد الصباح على المشاركة في هذا المعرض، من خلال دارها دار سعاد الصباح للنشر، لما للمملكة من مكانة كبيرة في قلبها، ولما تكنه من محبة خاصة للشعب السعودي الشقيق، إضافة إلى ما يمثله معرض الرياض من ثقل ثقافي من حيث التنوع والمشاركة الكبيرتين، ومن حيث الأعداد الكبيرة لزائريه، وهو ما يعزز دوره المهم في تنشيط الحراك الثقافي. وشكر مدير الدار المسؤولين والمثقفين الذين توافدوا على جناح الدار في المعرض، ووقفوا على منشوراتها، مشيدين بدور الدكتورة سعاد الصباح المشهود في نشر الثقافة وتشجيعها الدائم للمبدعين من خلال طباعة إنتاجاتهم وإيصالها إلى أكبر طيف من القراء العرب.

