الكاظمي: العاشر من أكتوبر موعدنا لصنع التغيير

عربيات ودوليات

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن يوم العاشر من أكتوبر، موعدا لصنع التغيير في البلاد. وقال الكاظمي، في تغريدة له على موقع توتير، الأحد: «شبابنا هم الطليعة التي يعتمد عليها الشعب، من أجل إحداث التغيير والإصلاح، بوعيكم ووطنيتكم وبإصراركم على صنع المستقبل، تصبح الانتخابات عرسا وطنيا».

?وأضاف: «انتخب من يحفظ وحدة العراق ومساره وسيادته، انتخب من يمثل روح الوطنية العراقية.. موعدنا 10 تشرين الأول، لصنع التغيير».

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 أكتوبر الحالي، إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة لانتخاب مجلس نواب جديد للبلاد لمدة 4 سنوات.

