الولايات المتحدة «أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق»

عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الولايات المتحدة الأميركية تم وصفها في تحقيق «أوراق باندورا» الذي أعده الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، بأنها «أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق».

وتفيد الوثائق المسربة في تحقيق «أوراق باندورا» بأن ولاية داكوتا الجنوبية تحديدا تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة. وكشف تحقيق «أوراق باندورا» عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات من شركات في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي إلى ولاية داكوتا الجنوبية. وأوضح التحقيق أن داكوتا الجنوبية ونيفادا وأكثر من 12 ولاية أميركية أخرى، برزت في مقدمة الأماكن التي توفر السرية المالية. ويأتي وصف الولايات المتحدة في التحقيق بأنها أكبر ملاذ ضريبي على الإطلاق ليضع الرئيس الأميركي جو بايدن، في موقف محرج، نظرا إلى وعوده السابقة بقيادة الجهود الدولية لضمان شفافية النظام المالي العالمي.

يذكر أن الملاذ الضريبي أو ما يسمى بالجنة الضريبية هو تعبير يطلق على المناطق التي تفرض ضرائب منخفضة، أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق. وتتمتع الدول التي تضم هذه المناطق بقوانين صارمة لتحافظ على سرية حسابات عملائها الأجانب فتساعدهم بذلك على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم الأصلية.

