فوميو كيشيدا رئيساً لوزراء اليابان

عربيات ودوليات

وافق البرلمان الياباني، أمس، على تولي فوميو كيشيدا رئاسة الوزراء، فيما ينتظر أن يعلن الأخير حكومة ستضم شخصيات جديدة وأخرى ستبقى في مناصبها.

وفاز كيشيدا، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، على تارو كونو الذي كان مسؤولا عن حملة التطعيم في البلاد، كزعيم للحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم الأسبوع الماضي. وفاز بسهولة في التصويت، أمس، في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديموقراطي، إذ حصل على 311 صوتا مقابل 124 لزعيم المعارضة يوكيو إدانو. وقال رئيس المجلس تامادوري أوشيما بعد التصويت «يعلن هذا المجلس السيد فوميو كيشيدا رئيسا للوزراء».

