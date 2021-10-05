السعودية: جولة «استكشافية» رابعة من المفاوضات مع إيران

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الرياض- طهران - الوكالات: كشفت السعودية أنها عقدت جولة رابعة من المفاوضات المباشرة مع إيران يوم 21 سبتمبر الماضي، وأكدت أن المباحثات مع طهران ما زالت في مرحلتها الاستشكافية.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي في الرياض مع مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وهذه الجولة من المفاوضات التي كشفت عنها الرياض، هي الأولى منذ أن تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس الماضي.

وقال الامير فيصل بن فرحان ردا على سؤال بشأن جولات التفاوض مع إيران «بالنسبة للمفاوضات مع الجانب الإيراني فالجولة الرابعة تمت بالفعل في 21 سبتمبر». وأضاف أن هذه المحادثات لا تزال في مرحلتها الاستشكافية، وأن بلاده تأمل أن تضع أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين، وتسعى وتعمل على تحقيق ذلك.

ولم يحدد الوزير السعودي مكان انعقاد هذه الجولة علما بأن العراق استضاف جولات المفاوضات السابقة بين البلدين كما لم يذكر تفاصيل بشأن مستوى تمثيل الجانبين ولا ما أسفرت عنه هذه المفاوضات.

وفي طهران قال سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، امس إن المحادثات بين إيران والسعودية في أفضل حالاتها. وأضافت الخارجية الإيرانية، إنها تحاول استئناف العلاقات مع السعودية من خلال الاتفاق بين البلدين مشيرة إلى أن المحادثات شملت قضايا إقليمية وثنائية.

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران.وكانت هذه هي أول مرة يتم الكشف فيها رسميا عن إجراء مباحثات رسمية مباشرة بين البلدين منذ قطع العلاقات بينهما عام 2016 إثر اعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران.

