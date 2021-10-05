«شاهين» انحسر عن 11 قتيلاً في عُمان وإيران

عربيات ودوليات

مسقط - الوكالات: انحسرت قوة الإعصار «شاهين» في سلطنة عُمان بعد أن خلف خسائر في الأرواح وأضرارا مادية بعدة مناطق في حين اتخذت السلطات في الإمارات والسعودية إجراءات احترازية تحسبا لوصول تأثيرات الإعصار إلى أراضيهما.

وتوقع مركز الأرصاد العُماني أن تستمر التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإعصار بالرغم من تراجع حدته إلى منخفض مداري.وأصدر المركز صباح امس تحذيره الثامن للسكان في محافظات ولاية شمال الباطنة من خطورة الأوضاع حيث لاتزال هذه المناطق تشهد هطول أمطار بعضها غزيرة. وتسبب الاعصار في أضرار كبيرة بالبنية التحتية في عدة ولايات عُمانية حيث غمرت السيول الناجمة عن مياه الأمطار مناطق سكنية خاصة المنخفضة منها في المصنعة والخابورة والسويق، وتجاوز ارتفاعها في بعض الأحيان 3 أمتار.وكان الإعصار دخل اليابسة بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة قبل أن تتراجع حدته بمرور الوقت، وقد كانت العاصمة مسقط من بين المناطق التي تأثرت به. وحتى الآن، لقي 5 أشخاص مصارعهم بينهم طفلان توفيا غرقا في حين توفي عاملان آسيويان جراء انهيار بمنطقة صناعية في مسقط، وأحدث الإعصار اضطرابا في حركة النقل الجوي، كما تسبب في انقطاع الكهرباء ببعض المناطق. ولا تزال قوات من الجيش وفرق الدفاع المدني تواصل عمليات واسعة في المناطق المتضررة جراء السيول، ويشمل ذلك إنقاذ عالقين.

وتعتبر السلطنة من أكثر الدول العربية تعرضا للأعاصير والعواصف المدارية إذ تواجهُ هذه الظواهرَ الطبيعية مرة كل 3 سنوات في المتوسط يليها اليمن الذي تضرب الأعاصير والعواصف، عادة، الأجزاء الجنوبيةَ والجنوبية الشرقية منه. ومع خروج «شاهين» من سلطنة عمان قالت السلطات الإماراتية إنها اتخذت إجراءات احترازية لضمان سلامة المواطنين من ضمنها تسيير دوريات للشرطة قرب الشواطئ والوديان حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة مرافقة للإعصار الذي يضرب المنطقة. وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن السلطات حثت موظفي الحكومة والقطاع الخاص في مدينة العين على الحدود مع سلطنة عمان، على العمل عن بعد كما طالبت السلطات السكان بتجنب مغادرة منازلهم إلا للضرورة. وفي السعودية قالت وكالة الأنباء الرسمية إن الدفاع المدني دعا المواطنين إلى توخي الحذر في بعض المناطق، وحتى الجمعة نظرا لتوقع هبوب رياح قوية وسيول بسبب الإعصار.

وفي إيران، قال علي نيكزاد نائب رئيس البرلمان إن 6 مواطنين قتلوا في إقليم سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد) جراء الإعصار «شاهين».

