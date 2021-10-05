كابول مهددة بالغرق في الظلام مع حلول الشتاء

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كابول- الوكالات: حذرت مصادر افغانية من أن العاصمة كابول ستغرق في الظلام مع حلول فصل الشتاء لأن حكام طالبان الجدد في البلاد لم يدفعوا لشركات الكهرباء في آسيا الوسطى أو يستأنفوا تحصيل الأموال من المستهلكين. وحذر داود نورزاي الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة الكهرباء قائلا «ما لم تتم معالجته سريعا فقد يتسبب الوضع في كارثة إنسانية بعد ما يقرب من أسبوعين من استيلاء طالبان على السلطة في 15 أغسطس». وقال «سيكون هذا وضعا خطيرا حقا». وتمثل واردات الكهرباء من أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان نصف استهلاك الطاقة في أفغانستان على الصعيد الوطني، مع توفير إيران إمدادات إضافية غرب البلاد. وتأثر الإنتاج المحلي ومعظمه في محطات الطاقة الكهرومائية، بجفاف هذا العام. وتفتقر أفغانستان إلى شبكة كهرباء وطنية، وتعتمد كابل بشكل شبه كامل على الطاقة المستوردة من آسيا الوسطى. وحاليا الطاقة وفيرة في العاصمة الأفغانية، وهو تحسن نادر منذ استيلاء طالبان على السلطة. ويعود ذلك جزئيًا إلى أن طالبان لم تعد تهاجم خطوط النقل من آسيا الوسطى، كما أن السبب الآخر هو أنه مع توقف الصناعة عن العمل والمرافق العسكرية والحكومية عاطلة إلى حد كبير ينتهي المطاف بحصة أكبر بكثير من إمدادات الطاقة مع المستهلكين المقيمين، ما يؤدي إلى القضاء على انقطاع التيار الكهربائي الذي كان مألوفًا في السابق. ومع ذلك من المرجح أن ينتهي هذا بشكل مفاجئ إذا قرر الموردون في آسيا الوسطى ولاسيما طاجيكستان التي تتدهور علاقتها مع طالبان بسرعة قطع الطاقة لعدم الدفع. وقدمت طاجيكستان المأوى لقادة المقاومة المناهضة لطالبان مثل نائب الرئيس السابق أمر الله صالح، ونشرت اخيرا قوات إضافية على حدودها مع أفغانستان ما دفع روسيا إلى دعوة كلا البلدين إلى وقف التصعيد.