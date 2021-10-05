«البصمة» هي الحل الوحيد لمشاكل المدارس

آراء

استقبل الطلاب العام الدراسي للعام الحالي بشكل مختلف لم نعتد عليه من قبل فهو عام مليء بخليط من الفرحة والدهشة والاستغراب والخوف والحرص والسؤال المحير: كيف سنبدأ عامنا الدراسي الجديد في زمن كورونا صفيا دون خوف من الجائحة، لكن هناك اطمئنانا كبيرا مع استعدادات وخطط وزارة التربية للعام الدراسي وتقسيم الصفوف الى مجموعات للتخفيف من الازدحام .

ومع بداية كل عام دراسي يعود السؤال: لماذا لا تطبق وزارة التربية البصمة في اثبات الحضور والانصراف للعاملين في المدارس، على اعتبار أنها تنهي حالة الفوضى والتسيب من بعض المعلمين، الذين تتساهل معهم اداراتهم المدرسية في تطبيق العقوبات، مما يمنع أي تلاعب في هذا الصدد.

ففي حين تبحث الجهات المختصة في وزارة التربية عملية تطبيق قرار ديوان الخدمة المدنية المتعلق بالزام جميع موظفي الدولة بالقطاعات الحكومية باثبات الحضور والانصراف من خلال نظام البصمة الالكترونية، وفي الوقت الذي طالبت «التربية» وزارة المالية بتوفير 800 ألف دينار لشراء أجهزة البصمة وتركيبها في المدارس الحكومية الا ان القرار تعطل ولا نعرف ما هي الاسباب ومن المستفيد من تعطيله.

ان فكرة ادخال أنظمة البصمة الى المدارس، لها فوائد كبيرة في الحد من غياب والمعلمين المعلمات وتوثيق عمليتي الحضور والانصراف ومنع التلاعب بسجلات الحضور ومثلاً، أن تقوم احدى المعلمات بالتوقيع نيابة عن زميلتها المتغيبة أو المتأخرة كما أن عدم تطبيق العدالة في المدارس يسهم في ايجاد حالة من عدم الرضا لدى المعلمات والمعلمين الملتزمين بالحضور، وهذا ينعكس بالضرورة على أدائهم في صفوفهم.

ان الكثير من مديرات المدارس يشتكين من ظاهرة غياب المعلمات أو تأخيرهن عن حصصهن، وتعانين الكثير من المشكلات نتيجة عدم التزام بعض المعلمات بالدوام المدرسي والحل في ذلك هو تطبيق البصمة كما أن من شأن تطبيق نظام البصمة أنه سيحل بعض المشاكل الادارية وعملية اثبات الحضور والانصراف وبيان رصيد الاجازات وغيرها من هذه الأمور .

إن البصمة هي الوسيلة الوحيدة التي لا تتدخل فيها الأيدي البشرية، والتي يمكن أن تحقق الإنصاف والعدالة وتمنع المحاباة في المدارس فهناك مديرون يعانون الأمرين من عملية تغيب بعض المعلمين عن دوامهم المدرسي، وبالتالي ضياع الحصص على الطلبة أو احداث ربكة في المدرسة لتغيير الحصص وتوزيع حصص الاحتياط، كما أن النظام الالكتروني سيمنع التلاعب وسيحد من التأخير وسيجعل المعلمين أكثر التزاما بحصصهم وجداولهم، البصمة هي الحل الوحيد لمشاكل المدارس.

