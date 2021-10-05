أيـن المواطـن بالحـوار؟!

آراء

بدعوة أبوية سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - للحوار الوطني من اجل مصلحة البلاد والعباد، وبالفعل تم اختيار من سيشاركون بهذا الحوار المذكور وهم رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد، وممثلون عن الديوان الأميري وعدد 3 من نواب ما تسمى بكتلة الـ 31 ونائب 1 فقط لا غير من الكتلة التي تسمى بالـ 17، ويعد هذا الحوار الوطني الأول بتاريخ الكويت حيث جاء بعد حالة الشلل التام التي أصابت العلاقة بين السلطتين، ووقف حال البلاد والعباد ويعد هذا الحوار الوطني فرصة ممتازة لإصلاح وترميم العلاقة بين السلطتين ولهذا يجب أن نعرف أن الحوار الوطني هو تبادل الرأي في القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب السياسية، والاختلاف الفكري من طبيعة البشر لذا تنشأ اجتهادات مختلفة من قبل هذه التجمعات والكيانات السياسية، وقد تتعارض فيما بينها مما يؤثر على نهج العلاقات اليومية فيما بينها بالدولة، مما يؤثر على بعض القرارات، ولابد هنا من اعتماد سياسة الحوار فيما بينهم بهدف الخروج برأي توافقي يحقق المصلحة العامة وطموح الجميع، وتترتب عليه نتائج إيجابية تنعكس على الشكل الوطني، وآثار هذا الحوار هي بناء السياسات الناجحة وقرارات تحد من الخلافات والخروج بتوصيات مشتركة تقلل حجم المعارضة وإنهاء الاسباب التي تقف خلفها والعمل على تقوية الحكم وتوحيد الجبهة الداخلية وتماسكها وزيادة الشعور بالانتماء الحقيقي للوطن، والتنافس في خدمة الوطن والتضحية من أجله، وإعطاء الفرص للإبداع بجوانب الحياة المختلفة مثل الصحة والتعليم والسياسة والاقتصاد مما يجعل الوطن يعيش حالة من الازدهار والتقدم في مختلف المجالات تشجع المستثمرين على استثمار أموالهم وخدماتهم وحماية الوطن من فوضى المشاحنات السياسية والحزبية والفئوية وتفويت الفرصة على الطامعين بهذا الوطن وأهله، ولهذا كله نسأل: هل للمواطن البسيط من أهل الغالبية الصامتة مكان في الحوار الوطني؟

والآن أستفهم عن مكان المواطن الكويتي بسبب بعض التسريبات التي انتشرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي كمعلومات عن أولويات النواب والحكومة وما هي القضايا والملفات التي يدور الحوار الوطني حولها، ونبدأ بالقضايا وهي المصالحة العامة وهذه المصالحة ليست للمواطن مع السلطتين بل للسلطتين بعضهما البعض، والعفو العام للبعض وليس الكل وادخال عدد من النواب بالحكومة التي سوف تجدد لرابع مرة على التوالي مع إلغاء الاستجوابات الموجودة والمزمع تقديمها وتوفير أجواء تفاهم بين السلطتين، ويعني هذا انه لا يوجد ملف او قضية تلامس هموم المواطنين، وهنا نستعرض أولويات النواب الكرام وهي تنحصر بقوانين الحريات وتعديل قانون الجرائم الالكترونية مع نسيان قانوني المطبوعات 2006م والمرئي والمسموع 2007م وحرمان المسيء وتعديل قانون الانتخابات والمقصود فيه (الصوت الواحد). ويتكرر المشهد أنه لا توجد اولوية للمواطن واخرها نصل لأولويات الحكومة الرشيدة وهو الدين العام والسحب من صندوق الأجيال ومدينة الحرير والتموين العقاري، وكما هو الحال لدى النواب هو الحال لدى الحكومة الرشيدة ما في أولوية للمواطن البسيط بل سوف يضعون الجرس الثاني برقبة المواطن البسيط الذي يرغب ببيت العمر مثلما وضعوا الجرس الأول برقاب المواطنين، وهي القروض المفتوحة على كيف كيفك، وبعد كل هذا يتساءل البعض المقرب من أعضاء السلطتين: لماذا لا يثق المواطن الكويتي البسيط بعمل أداء النواب الكرام والحكومة الرشيدة؟ حوار وطني برغبة أميرية سامية اختزلت من البعض القليل بمشاكل ورغبات واولويات أعضاء السلطتين بحيث مكاسب انتخابية وإظهار بطولات بشوارعهم وتعديل وتفصيل الانتخابات القادمة وتوزير من يحلم بالكرسي الوزاري والحفاظ على أكبر مدة ممكنة للجلوس على المقعدين الأخضر والأزرق والمواطن له الله سبحانه وتعالى.

وبالختام كانت التمنيات لدى البسطاء من الكويتيين كثيرة حيث يكون الحوار الوطني فيه أولويات منها إعادة الأموال التي سُرقت ومحاربة الفساد فعليا وتعديل التركيبة السكانية كما وعدونا، قبل عام ميلادي ماضٍ حيث يكون الكويتيون 70% وليس كما هو الحال اليوم، وأن يتم توزيع العديد من الأراضي السكنية للمواطنين حتى تقل أسعار الأراضي وتكون بمتناول المواطنين بدل الرهن العقاري الموعود مستقبلا، وأن يضم الحوار كيفية النهوض بالتعليم وعودته لما كان عليه قبل 1990م وكيفية عودة المواطن الكويتي للتطبيب الحكومي وتوفير بدائل للوافدين، وكيفية استمرار الدعم للمواطنين وتوفير الوظائف لأبناء الكويت الذي طال انتظارهم في طابور طلب العمل، والغريب من باب الطيارة للوظيفة وكيفية الحد من جشع وطمع التجار بحيث تحارب السلطتان الغلاء الذي يشعر فيه المواطن البسيط مع راتب أكتوبر الحالي والمتقاعد مع راتب نوفمبر القادم، وعليك يلي ما تضيع وان نرى حلا لقضية غير محددي الجنسية التي باتت مثل كرة الثلج التي تكبر يوماً بعد الاخر، ولا يزعل احد أو تزعلون ترى هذي بس امنيات مواطن بسيط يخاف وما يخوف وينفس عن القهر الذي في داخله والحمد لله انني مواطن كويتي وعرفتهم لماذا سألنا عن المواطن وأقول الا يا حلاتك يا مواطن كله بآخر الأولويات او ليس لك وجود اصلا، والحين ما ظل عندي شيء إلا التوجه لرب العرش العظيم ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وضرر، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: ما هما الحكمتان اللتان يعمل بهما أعضاء السلطتين الكرام؟ الأولى دولة الفساد أفضل من لا دولة والثانية لا تسيسون السياسة، وأنت متى تصير عاقل يا مواطن.

