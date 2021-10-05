«P.C. R» التاجر

آراء

عندنا لا نرى قانونا إلا وبه تنفيع لتاجر معين، فكل القوانين التي أقرت منذ بداية «كورونا» بها تنفيع من أجل فئة من التجار ولا عزاء للشعب، وآخر هذه القوانين والقرارات قرار صدر من وزارتي التربية والصحة بأن يقوم الطلبة كل أسبوع بعمل مسحة عند أحد المراكز الصحية أو المختبرات، وطبعا بمبلغ كبير لتزيد التكاليف على أولياء الأمور، وكأن ولي الأمر يعيش في رفاهية ورغد حتى تزيد وزارتا الصحة والتربية التكاليف عليه وتعامل ولي الأمر بهذه المعاملة، واذا كان الطلاب قد أجروا هذه المسحة فلماذا عمل مسحة كل أسبوع ونحن نعلم أن كثرة اجراء المسحة ضار وخاصة على الطلاب الصغار والمراهقين.

هل أصبحت قوانينا وقراراتنا تأتي من أجل التجار وبلا رحمة حتى أدخلنا الأطفال بها، لماذا هذه القرارات الجائرة، ولماذا لا تؤخذ المسحة كل شهر وليس كل أسبوع وفي مختبرات تابعة لوزارة التربية، فلو فرضنا ان هناك شخصا لديه أكثر من ثلاثة طلاب فكم سيدفع من أجل عمل مسحة لهم؟! راعوا ظروف الناس فهناك اولياء أمور غير قادرين على شراء اللوازم المدرسية والملابس المدرسية خاصة إخواننا الكويتيين البدون وبعض الوافدين الذي يعملون في القطاع الخاص الذين ليس لهم مورد آخر لتمتص المدارس الخاصة كل ما في جيوبهم ويبقون مطلوبين لهذه المدارس حتى آخر يوم، لتأتي وزارتا التربية والصحة وتلزمانهم بعمل مسحة كل أسبوع، كما أن الطلاب الصغار يعانون من ارتداء الكمامة طول اليوم الدراسي وبالتالي يحدث نقص للأكسجين في أجسامهم طول ساعات الحصص، لذا عليكم أن تخففوا الحصص ولتكن نصف ساعة بدلا من ساعة، وبدلا أن تبدأ الحصة من الساعة السابعة والنصف الى الساعة الثانية عشرة لتنتهي الساعة الحادية عشرة والنصف أو الثانية عشرة حتى نخفف عن الطلاب، فالايام الأخرى التي يجلس بها الطلاب «أونلاين» أفضل من جلوسهم بالبيت بدون دراسة أو بدلا من أخذ حصص أونلاين يتم عمل واجبات أو بحوث علمية لتدريبهم بدلا من «الأونلاين» لان الفترة الدراسية قصيرة وهي يومان دوام وثلاثة أيام بالبيت، وبالتالي لنشغلهم بالدراسة والأنشطة العلمية والبحوث لزيادة درجاتهم في المواد الدراسية.

نهاية نرجو من حكومتنا الموقرة الرحمة.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من بالسماء، إن اخوانكم الكويتيين البدون ليس لهم أي مصدر رزق، وكان من الاولى عمل مسحات بمختبرات مجانية في المدرسة أو أي مكان او بيت الزكاة واللجان الأخرى، فلا تقفوا موقف المتفرج عليهم كالعادة، فأنتم لا تدفعون من جيوبكم انما هي من موارد زكاة الناس فساعدوهم، ونتمنى من وزارتي التربية والصحة أن تكون المسحة مرة واحدة كل شهر ومجانية لجميع الطلبة، كما أتمنى لطلبتنا التوفيق في عامهم هذا وفي كل عام.

