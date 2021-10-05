ضمير بلا هوية

آراء

حائرة مابين العقل والنقل بكثيرٍ من الأسئلة التي لا أجد لها إجابات مقنعة..

أقف مابين القبول بالاحكام والعلوم الشرعية باقتناع عقلي ومنطقي وبين القبول فقط لانه حكم وعلم شرعي.. ضبابية فكرية قد يحتار بها الكثيرون مثلي…

في معرض الكتاب لرابطة الادباء بالصدفة وبدون تخطيط لفت انتباهي كتاب بعنوان «حوار مع صديقي الملحد» وهو عبارة عن الأعمال الكاملة للنابغة د. مصطفى محمود عنوان الكتاب كان ملفتاً للشراء وبدون أن أدرك اقتنيتُ كنزاً من المعرفة جمع مابين الفكر وما جاء به النقل من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة والسنة النبوية.. فوجدت ضالتي في هذا الكتاب بالاجابات على الكثير من الاسئلة التي قد يتوقف عندها العقلُ أحياناً عن الاجابة… فوجدت في الكتاب الكثير من الاجابات المقنعة عن الأسئلة الفكرية، من ضمنها سؤال معلق في ذاكرتي عن مصدر الضمير وقدسيته عند المسلمين!!! بحثتُ عن هذا المبحث كثيراً اثناء دراستي للفلسفة في الجامعة…

كُنتُ دائماً على قناعه وإدراك بأن الضمير ما هو إلا شعورٌ فطري غريزي وهبة الله للإنسان.

هو بمثابة بوصلة روحية توجهنا وترشدنا للطريق الصحيح إن تُهنا أو ضللنا الدرب في طرقات الحياة.

فالضمير ليس بموروثٌ مادي يتشكل بصكوك من الدين او المجتمع او العادات والتقاليد كما يدعي الفلاسفة الماديون .. إنهُ شعور نوراني داخل النفس يصنع انسانيتنا في الحياة.. فنحن لسنا بحاجة لمن يرشدنا لمعرفة الحلال والحرام؟ فقط أصقلوا ما بداخلكم من شوائب الحياة المادية وملذاتها واصنعوا ضمائركم الحية.. (استفتوا قلوبكم وإن أفتاكم الناس) عندها ستفرقون بين الصحيح والخطأ..

فوجدت في الكتاب ما يُثبت ويُبرهن عن قناعاتي الدائمة بأن مصدر الضمير مصدر فطري من الله.. عندما أثار د. مصطفى محمود في الكتاب موضوع شيق وغريب وهو الضمير عند الحيوانات ليثبت بأن الضمير غريزي نوراني داخل النفس.

فالحيوانات معروف عنها بأنها (غير مجتمعية) فكيف عرفت الضمير؟؟ في عالم القطط الاليفة مثلا؛

? القطه تتبرز ثم تستدير لتغطي فضلاتها بالتراب.. في أي مجتمع تعلمت هذا الفعل؟؟

? القطة إن سرقت السمك وضربتها على رأسها طأطأت ونكست بصرها بإحساس واضح بالذنب.

? القطة تلهو مع الأطفال بالمنزل وتكسر (الفازات) فتجري في فزع وتختبئ لأنها أدركت أنها أخطأت.

كل هذه الملاحظات ما هي إلا شواهد لملامح الضمير الغريزي عند القطط.. وهناك ايضاً أمثلة لشواهد حية للضمائر عند الحيوان؛

? من علَّم الحمام الوفاء الزوجي في الطيور؟

? من علَّم الحصان ارتباطه بصاحبه حتى الموت؟؟

? من علَّم الأسد الكبرياء وترفعهُ عن الهجوم على فريسته من الخلف؟؟

استشهد الكاتب أيضاً بحادثة غريبة بحثتُ عنها ، وهي حادثة السيرك القومي في القاهرة. التي شاهدها الكثير من الجمهور في العرض، عندما قفز الأسد على مدربه (محمد الحلو) من الخلف وأصابه بجرحٍ قاتل.. الأحداث الغريبة بالقصة رواها موظفو السيرك بعد وفاة المدرب فقد لاحظوا بأن:

? الأسد بعد ذلك امتنع عن الطعام.

? حبس نفسه في زنزانته ورفض تركها .

? نقلوه إلى حديقة الحيوان وقدموا له أنثى لتروح عنهُ فضربها وطردها.

? ظل صائماً ورفض الطعام ثم انقض على يده الآثمة وظل يمزقها حتى نزف ومات..

من علَّم الأسد في عالم السباع تأنيب الضمير؟؟

هل يعقل ان حيواناً مفترساً ينتحر ندما وتكفيراً عن جريمته البشعة بعد عشرته الطويلة لمدربه.

كيف عرف الأسد هذا الاحساس؟

نحنُ هنا نقف أمام نُبل وخُلق وضمير لا نجدهُ في بشر، نظفوا صدأ أرواحكم فتشوا عن النور الإلهي بداخلكم كالاسد الذي استطاع أن ينظف نفسهُ الحيوانية وايقظ فيها النور الرباني نادماً على فعلته.. فعندما تسمع صوت بداخلك يهمس لك هذا حرام وذاك حلال فاحمد ربك على حياة قلبك...

حقائق علمية موثقة وليست مجرد خيال يطرحها الدكتور مصطفى محمود ويستشهد بها في بحوثه وكتاباته دائماً ليثبت أهمية التفكير ودور العلماء في الحياة..

فيقول؛ (لن تكون مُتديناً إلا بالعلم.. فاللهُ لا يُعبد بالجهل).

