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دوليه

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مبابي: أردت الرحيل


أعلن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، لأول مرة عن رغبته في مغادرة النادي الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وصرح مبابي عبر شبكة RMC «طلبت المغادرة ، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب في التمديد فيها، أردت أن يستفيد النادي ماديا من بيعي، ليتمكن من إحضار بديل جيد». وأضاف «لقد منحني باريس الكثير، وكنت دائمًا سعيدًا على مدار 4 سنوات قضيتها هنا، وما زلت بين صفوفه». وأوضح المهاجم الفرنسي الشاب «لقد حسمت موقفي في وقت مبكر بما يكفي، حتى يتمكن النادي من التصرف».وتابع «أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أقوى، وأن نتجاوز الأمر يدًا بيد، وإبرام صفقة جيدة، وقد احترمت ذلك، وقلت أيضا إذا رفضت الإدارة رحيلي، سأبقى».


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