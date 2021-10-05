غوارديولا: التعادل مع ليفربول أمر عظيم

دوليه

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن تعادل فريقه مع مستضيفه ليفربول في قمة المرحلة السابعة أول من امس هو “أمر عظيم” مؤكداً أن الخروج بهذه النتيجة في ملعب الأنفيلد هو شيء إيجابي. وأضاف غوارديولا أن النية بالتأكيد كانت الفوز في المباراة ولكن في النهاية هو سعيد لاقتناص نقطة من ملعب ليفربول.

وانتهت موقعة ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بالتعادل 2-2 في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي، التي شهدت أيضاً استعادة توتنهام لنغمة الانتصارات بالفوز 2-1 على أستون فيلا.

وعلى ملعب أنفيلد سجل السنغالي ساديو ماني (59) والمصري محمّد صلاح (76) ثنائية ليفربول، فيما أحرز فيل فودين (69) والبلجيكي كيفين دي بروين (81) هدفي سيتي.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

وتحت قيادة المدربين غوارديولا والألماني يورغن كلوب، أصبح مانشستر سيتي وليفربول القوتين المهيمنتين في كرة القدم الإنكليزية، حيث سيطرا على الألقاب الأربعة الأخيرة في الدوري بينها ثلاثة لمانشستر سيتي.

وكانت بداية المباراة حذرة رغم سيطرة نسبية لرجال غوارديولا في الشوط الأول الذي شهد فرصاً قليلة للتسجيل أبرزها في الدقيقة 34 بعدما أرسل فودين عرضية من الجانب الأيسر، تابعها دي بروين غير المراقب داخل منطقة الجزاء برأسية إلى جوار القائم.

ونجح ليفربول في افتتاح التسجيل بعد انطلاقة سريعة من صلاح في الجانب الأيمن، قبل أن يمرر بينية داخل المنطقة لماني، الذي انفرد بإديرسون وسدد في الشباك (59).

وأجرى غوارديولا التبديل الأول لسيتي في الدقيقة 66 بإدخال رحيم ستيرلينغ على حساب جاك غريليش، وتبعه كلوب بالدفع بالبرازيلي فيرمينو على حساب جوتا. ونجح سيتي في إدراك التعادل بتسديدة أرضية قوية من فودين (69).

وعاد ليفربول ليتقدم في الدقيقة 76، بعدما تلاعب صلاح بالدفاع قبل أن يقتحم منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية سكنت الشباك. وما هي إلا خمس دقائق حتى خطف سيتي التعادل، بعدما سدد دي بروين كرة من مشارف منطقة الجزاء، اصطدمت بالكاميروني جويل ماتيب وخدعت البرازيلي أليسون وسكنت الشباك.

وخفف توتنهام هوتسبر من وطئ الضغط على مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بعد ثلاث هزائم متتالية، واستعاد نغمة الانتصارات بفوزه الأحد على أستون فيلا 2-1.

وتقدم توتنهام عن طريق الدنماركي بيار إميل هويبرغ (27)،ليدرك أولي واتكينز التعادل لفيلا (67)، قبل أن يهدي لاعب أستون فيلا مات تارغت توتنهام النقاط الثلاث بهدف من طريق الخطأ في مرماه (71).

وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، في حين تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة العاشرة في المركز التاسع مؤقتاً أيضاً. وفي مباراة أخرى، فرّط ليستر سيتي بفوز مهم على مضيفه كريستال بالاس، بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين، وتعادل معه 2-2.

وكانت بداية ليستر قوية بافتتاح التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، قبل أن يضاف جيمي فاردي النتيجة (37). لكن سرعان ما انتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وسجلوا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق ميكايل أوليز، وإدركوا التعادل بهدف الغاني جيفري شلوب (72).

وبالتالي، بات رصيد ليستر ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، أما كريستال بالاس ففي المركز الرابع عشر مع سبع نقاط. من جهة ثانية، خسر وست هام 2-1 أمام ضيفه برينتفورد الذي خطف الفوز في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

