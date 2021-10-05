بوكيتينو: تلقينا ضربتين في الرأس

دوليه

تحدث ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جرمان عن أسباب الخسارة أمام رين 0-2 أول من أمس، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وقال بوكيتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة «لو باريزيان»: «لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكننا قدمنا أداء جيدا في آخر 25-30 دقيقة من الشوط الأول، وللأسف لم نسجل في هذا التوقيت بل تلقينا ضربتين في الرأس بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط وآخر في الثواني الأولى من الشوط الثاني، وأصبحت المباراة مفتوحة، وكافحنا من أجل العودة بينما تضاعفت ثقة لاعبي رين، وهو ما يثبت أن لنا منافسين بارزين في الدوري».

وبسؤاله عن إمكانية الدفع بالرباعي الهجومي نيمار وميسي ومبابي ودي ماريا مرة أخرى، رد المدرب الأرجنتيني «لا يمكن ربط نتيجة مباراة بخطة أو لاعبين بعينهم، لأن مستوانا كان جيدا لفترة، ولم نستغل الفرص». وأشار «يجب أن نراجع المباراة، لأنه من غير المقبول أن نستقبل هدفا بعد 19 ثانية من بداية الشوط الثاني، إنها مسؤولية الجميع، وأنا أولهم».

كما رفض المدير الفني لسان جرمان الربط بين تراجع فريقه وبين الاعتماد على نفس التشكيل الأساسي الذي خاض مباراة مانشستر سيتي، قائلا «كان أمامنا خمسة أيام للتعافي، لذا هذا ليس سبب سوء مستوانا، لقد كانت مباراة مختلفة، واستفاد فريق رين كثيرا من توقيت هدفيه».

وشدد ماوريسيو في ختام تصريحاته «يجب علينا تحليل كل شيء، وليس مجرد توجيه أصابع الاتهام إلى جانب معين، إنه شيء جماعي سيتعين علينا تحليله بعمق».

وسجل غايتان لابورد (45) وفلافيان تايت (46) هدفي رين.

وحرم رين مضيفه من الفوز التاسع تواليا فتجمد رصيده عند 24 نقطة في الصدارة، فيما صعد أصحاب الأرض إلى المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وعاد ميسي إلى تشكيلة النادي الباريسي محلياً بعدما غاب عنها في مباراتيه الأخيرتين، ومرة أخرى حرمته العارضة من افتتاح غلته التهديفية في الدوري بعدما فعلها في دوري الأبطال في مرمى مانشستر سيتي.

وقدم رين مباراة رائعة حرم فيها ضيوفه من المساحات فشدد الخناق على الثلاثي الهجومي الضارب ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، كما تألق حارس مرماه الدولي السنغالي الفريد غوميس في أكثر من مرة في التصدي لمحاولات الضيوف. واقتنص أصحاب الأرض الفوز في غفلة من دفاع النادي الباريسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، والأولى من الثاني، لم تنفع معها تبديلات بوكيتينو بإشراكه مواطنه ماورو إيكاردي وهيريرا والهولندي جورجينيو فينالدوم مكان نيمار والسنغالي إدريسا غانا غي والإيطالي ماركو فيراتي. من جهة أخرى، سقط مرسيليا بهدفين نظيفين على أرض ليل حامل اللقب، لتكون المباراة الرابعة على التوالي له من دون فوز في كل المسابقات.

ويعود الفضل بفوز ليل إلى ثنائية الكندي جوناثان ديفيد (28 و90+5)، في مرمى مرسيليا الذي أكمل الربع ساعة الأخير من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد التركي جنغيز أوندر (77).

وبات ليل الآن في المركز الثامن مع 14 نقطة، وهو نفس عدد نقاط مرسيليا في المركز الخامس.

وانتهت مباراة سانت إتيان وليون بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب الثاني.

وفي مباريات أخرى، تعادل لوريان مع كليرمون-فيران 1-1، وفاز نانت على تروا بهدفين نظيفين، وأنجيه على متز 3-2، وموناكو على بوردو بثلاثية نظيفة.

