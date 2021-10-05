ناغلسمان: لقد عوقبنا

دوليه

علّق مدرب بايرن ميونيخ الألماني يوليان ناغلسمان على خسارة فريقه الأولى في الدوري أمام آينتراخت فرانكفورت أول من أمس 1-2 بالقول إن الخسارة “مؤلمة دائمًا، لكن هذه الخسارة تؤلم أكثر لانه كان بمقدورنا تلافيها”. وتابع “لقد عوقبنا اليوم بسبب عدم استفادتنا من فرصنا».

بدوره، قال مدرب فرانكفورت اوليفر غلاسنر “إنها المرة الأولى التي أفوز فيها في ميونيخ كمدرب، وبالتأكيد لن أنساها”. أما صاحب هدف التعادل لفرانكفورت هينترايغر فقال إننا “نبحث عن هذا الفوز منذ مدة وحصلنا على فرص عدة. وكم هو جميل أن نفوز على بايرن لأول مرة”.

وكان فرانكفورت أوقف قطار انتصارات بايرن وألحق به الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم.

وعلى عشب المعقل البافاري «أليانز أرينا»، كان هدف التقدم بافاريّاً عبر ليون غوريتسكا (29)، إلا أن فرانكفورت فرض بعد ثلاث دقائق فقط التعادل عبر النمساوي مارتن هينترايغر، ليقتنص هدف الفوز الصربي فيليب كوستيتش (83).

ورغم خسارته، بقي بايرن متصدرا للترتيب العام برصيد 16 نقطة. فيما عاد باير ليفركوزن إلى المركز الثاني بفضل فوز مستحق على أرمينيا بيلفيلد برباعية نظيفة، أزاح به بروسيا دورتموند إلى المركز الثالث في الترتيب العام. ويتقاسم بايرن وليفركوزن رصيد سبع نقاط، لكن فارق الأهداف منح لبايرن الصدارة. أما فراكفورت فتقدم الى المركز 13 بعدما حقّق فوزه الاول هذا الموسم وأصبح رصيده 8 نقاط.

ودخل بايرن الى اللقاء وهو يعيش موسما مميزا بكل ما للكلمة من معنى، إذ لم يخسر في جميع المسابقات بعد قبل هذه المباراة، في بداية قوية لمدرب الفريق الجديد ناغلسمان الذي انتقل إلى البافاري قادما من لايبزيغ. وتلقى بايرن خسارته الأولى على أرضه منذ نوفمبر من العام 2019، كما فاز فرانكفورت على بايرن للمرة الاولى منذ 21 عامًا. وتفوّق بايرن في بداية اللقاء من خلال ارتداده الهجومي السريع، فتمكن أصحاب الأرض من انتزع التقدم عن طريق اللاعب الدولي غوريتسكا (29).

غير أن أفضلية البافاريين لم تستمر طويلا وتمكن الضيوف من ادراك التعادل عبر هينترايغر (32). وحصل فرانكفورت على فرصة ذهبية لخطف التقدم (42) عندما انفرد الفرنسي ألمامي توريه بالحارس مانويل نوير إلا ان الأخير تمكن من التصدي لمحاولته وابعاد الخطر. وتابع بطل المانيا سيطرته الكاملة على مجريات المباراة خلال الشوط الثاني من خلال استحواذه الكبير على الكرة بنسبة 71 في المئة. وفيما ضغط بايرن بكل قوته في الشوط الثاني لاستعادة التقدم، وقف له فرانكفورت بالمرصاد دفاعيا، وذهب أبعد من ذلك، ليخطف هدفًا غاليًا قبل دقائق من نهاية المباراة عن طريق كوستيتش، نجم فرانكفورت في هذا اللقاء بامتياز، بعد تسديدة من زاوية ضيّقة جدا مرّت على المدافعين والحارس نوير لتسكن الشباك في الدقيقة 83.

