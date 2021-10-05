رود بطل «سان دييغو»

دوليه

أحرز النروجي كاسبر رود المصنف ثانيا لقب بطل دورة سان دييغو الأميركية في التنس، بفوزه السهل على البريطاني كامرون نوري 6-0و6-2 أول من أمس في المباراة النهائية. وهو اللقب السادس لرود في مسيرته الاحترافية والخامس هذا العام بينها ثلاثة ألقاب في ثلاثة أسابيع على الملاعب الترابية باشتاد السويدية وغشتاد السويسرية وكيتسبوهيل النمسوية في يوليو الماضي، والأول على الملاعب الصلبة. وبات رود اول لاعب يتوج بخمسة القاب هذا العام. وتوج رود مشواره الرائع في الدورة الاميركية حيث تخطى منافسين أقوياء أبرزهم البلغاري غريغور ديميتروف الثالث عالميا سابقا في نصف النهائي. وسيرتقي رود الى المركز الثامن في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين منعشا اماله في حجز احدى البطاقات المؤهلة لبطولة الماسترز الختامية في مدينة تورينو الإيطالية في الفترة بين 14 و21 نوفمبر المقبل. في المقابل، فشل نوري الذي اقصى الروسية أندري روبليف المصنف أول في الدورة في نصف النهائي، في إحراز اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية. وكسب رود المجموعة الاولى بسهولة 6-0، قبل أن يكسر إرسال البريطاني في الشوط السادس من الثانية ليتقدم 4-2 وفعلها ثانية في الشوط الثامن لينهي المجموعة في صالحه 6-2 والمباراة في 62 دقيقة.