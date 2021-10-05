ميلان ارتقى إلى الوصافة

دوليه

ارتقى ميلان الى وصافة ترتيب الدوري الايطالي عقب فوزه على مضيفه أتالانتا 3-2 أول من أمس ضمن المرحلة السابعة من الدوري الايطالي.

وأحرز أهداف ميلان دافيد كالابريا (1)، ساندرو تونالي (43)، والبرتغالي رفايل لياو

(78)، فيما سجّل الكولومبي دوفان زاباتا (86 من ركلة جزاء) والكرواتي ماريو باشاليتش (90+3) هدفي أتالانتا.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده الى 19 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 11 نقطة في المركز الثامن. وبدأ ميلان اللقاء بقوة، ونجح في الدقيقة الأولى من افتتاح التسجيل عندما نجح كالابريا في متابعة كرة ثيو هيرنانديز التي أبعدها الحارس داخل الشباك.

وفي الدقيقة 43، ضاعف تونالي النتيجة عندما انفرد بالحارس ووضعها بهدوء في المرمى.

وفي الدقيقة 78، سجل لياو ثالث أهداف الـ«روسونيري» بطريقة رائعة بعد هجمة مرتدة سريعة ولعبة جماعية ممتازة، اذ أطلق تسديدة قوية مباشرة وبلمسة واحدة في زاوية صعبة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أتالانتا، تمكن زاباتا من تحويلها لهدف (86).

وقلص باشاليتش النتيجة لأتالانتا (90+3)، بعد هجمة مرتدة وصلت الى زاباتا الذي انطلق من الجهة اليمنى ومرر عرضية انبرى لها الكرواتي وأسكنها الشباك.

وكان نابولي واصل نتائجه المميز وحافظ على صدارة البطولة بفوزه على فيورنتينا 2-1، فيما فاز روما على امبولي 2-0، وبولونيا على لاتسيو 3-0، وفيرونا على سبيتسيا 4-0، في حين تعادل سمبدوريا مع اودينيزي 3-3.

