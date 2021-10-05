أنشيلوتي: الخسارة مستحقة

دوليه

عبر الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن استيائه من خسارة فريقه ضد اسبانيول 1-2، أول من امس في ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الاسبانية: «لقد لعبنا بشكل سيء، وليس لدي الكثير لأقوله، لقد بدأنا المباراة بفكرة ولم نتمكن من الحفاظ على هدوءنا، وبعد الهدف الأول كان هناك الكثير من الارتباك».

وأضاف: «اليوم كانت أسوأ مباراة، والآن لدينا استراحة، وعلينا أن نفكر ونرى كيف تغير موقف الفريق خلال أسبوع». وتابع: «نستحق الهزيمة، رد فعلنا كان متأخرا، نشعر بالقلق لأنه ليس من المعتاد أن نخسر مباراتين على التوالي». وأردف: «نهجنا كان واضحا، لن أشرح الآن ما هو النهج الذي اتبعناه، لكننا ظهرنا غير منظمين، لم يكن لدينا سيطرة واضحة على الكرة».

وواصل: «اعتقدت أن ألابا يمكنه أن يساعدنا في الشق الهجومي، لكن لم يحدث ذلك». وأتم: «لم نكن اليوم عدوانيين في الهجوم، وأعني على الجانب الفني والتكتيكي من المباراة».

وسقط ريال مدريد أمام مضيفه اسبانيول، لكنه حافظ على موقعه في الصدارة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو. وتجمد رصيد النادي الملكي عند 17 نقطة ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا اثر تعادله في الجولة السابقة على أرضه مع فياريال وخسارته المدوية أمام ضيفه أف سي شيريف المولدوفي الثلاثاء الفائت في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وهي الخسارة الأولى لفريق المدرب كارلو أنشيلوني في الدوري بعد 5 انتصارات وتعادلين.

وعمّق اسبانيول من جراح ضيفه بهدفي راوول دي توماس (17) وأليكس فيدال (60) في حين سجّل الفرنسي كريم بنزيمة هدف ريال في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وعلى ملعب كولسيوم الفونسو بيريس، اكتفى ريال سوسييداد بالتعادل مع خيتافي 1-1. سجّل ساندرو راميريس هدف التقدم لخيتافي (40) قبل أن يعادل ميكل أويارسابال لسوسييداد (68).

وحرم هذا التعادل ريال سوسييداد من تبوأ الصدارة منفردا حيث أصبح في رصيده 17 نقاط بالتساوي مع قطبي مدريد ريال وأتلتيكو.

وعلى ملعب نويفو لوس كارمينيس، مُني اشبيلية بخسارة صعبة أمام مضيفه غرناطة 1-0. وسجّل لاعب منتخب اسبانيا للناشئين السابق روبن روتشينا هدف الفوز لغرناطة.

وبخسارته هذه، خسر اشبيلية فرصة اللحاق بركب الصدارة حيث يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 14 نقطة لكن مع مباراة أقل، بفارق ثلاث نقاط عن ثلاثي الصدارة (ريال مدريد - أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد). فيما يحتل غرناطة الذي حقّق فوزه الأول هذا الموسم المركز 17 بست نقاط فقط. وعلى ملعب لاسيراميكا، فاز فياريال على ريال بيتيس 2-0، بهدفي النيجيري أرنوت غروينفيلد (45 و69). ويحتل فياريال المركز 11 بـ 11 نقطة مقابل 12 نقطة لبيتيس في المركز العاشر. وعلى ملعب «مانويل مارتينيز فاليرو»، فاز التشي على سيلتا فيغو 1-0.

سجّل المهاجم الأرجنتيني داريو بينيديتو هدف المباراة الوحيد (49). وعلى ملعب «مانويل مارتينيز فاليرو»، فاز التشي على سيلتا فيغو 1-صفر. سجّل المهاجم الارجنتيني داريو بينيديتو هدف المباراة الوحيد (49). وتقدم التشي الى المركز 13 مؤقتا برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سيلتا فيغو المركز 16 بسبع نقاط.

