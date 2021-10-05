الكويت إلى ربع نهائي «السلة العربية»

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حسم الكويت تأهله الى الدور ربع النهائي بفوزه على الغرافة القطري 90-69 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة الأندية العربية الثالثة والثلاثين لكرة السلة المقامة في مصر لغاية 9 أكتوبر الحالي، فيما تلقى ممثل الكويت الآخر اليرموك خسارته الثانية في المجموعة الثانية وجاءت أمام الزهراء التونسي 95-65 ليفقد الأمل في التأهل الى الدور الثاني.

وقدم الأبيض الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي وبات في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط مناصفة مع بيروت اللبناني الذي التقاه في وقت متأخر مساء أمس لتحديد بطل المجموعة، أداء مميزاً مكنه من فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية وتحقيق انتصار مستحق ضمن له احدى بطاقتي التأهل.

وتقدم الكويت في الربع الأول من المباراة 21-14، مستفيداً من تالق لاعبيه في الجانبين الدفاعي والهجومي لا سيما المحترفان البوسني علم الدين كيكانوفتش والأميركي جيمس فيلداين. وفي الربع الثاني وأصل الأبيض تألقه وسط تميز لافت من لاعبيه تركي حمود والكسندر الغيص وعبدالله الشمري لينهي الربع الثاني 51-30. وشدد الكويت قبضته على الربع الثالث مواصلاً تميزه بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز لينهي الربع متقدما بفارق مريح 70-44، وأكمل الأبيض مهمته في الربع الأخير على أكمل وجه منهياً اللقاء بفارق 21 نقطة 90-69.

يذكر أن الكويت يلعب في المجموعة الرابعة، التي تضم كلا من «بيروت والغرافة والمنامة البحريني والبطائح الاماراتي».

من جانبه أعرب جيمس فيلداين محترف الأبيض عن سعادته عقب الفوزوضمان التأهل. وقال فيلداين: «البطولة قوية وجدولها مزدحم جدا، اذ نلعب تقريبا كل يوم، وبناء على ذلك علينا البقاء في أعلى مستوى من التركيز». وتابع: «ما زال أمامنا الكثير لنقدمه، وأتمنى أن نستمر بهذا المستوى». وأضاف: «لا نفكر في الدور المقبل، فقط نفكر في المباراة التالية، لأننا نسعى لتصدر المجموعة وليس الصعود فقط». وتابع: «هذه أول بطولة عربية لي، وأول مرة أزور مصر، أعتقد أنها تجربة مختلفة. الأجواء لها مذاق خاص، واستمتعت جدا باللعب هنا». ويتأهل أول وثاني كل مجموعة الى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام «المقص» حيث يلعب أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول الثانية مع ثاني الاولى، وأول الثالثة مع ثاني الرابعة، وأول الرابعة مع ثاني الثالثة.

