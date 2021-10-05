أعيدوا تنظيم.. الرياضة

محلية

مطلب ملح يجب أن تنتبه له هيئة الرياضة كمراقب خارجي للهيئات الرياضية الاهلية التي من خلالهم تقر القوانين الرياضية عند نشرها بالجريدة الرسمية. فمنذ سنة ونصف السنة هناك الكثير من الامور الرياضية القانونية واللائحية توقفت بسبب جائحة كورونا الامر الذي جعل بعض الهيئات تتجاهل هذه الفترة من الزمن والقوانين التي تحتم عليهم التعامل مع اي امر غير لائحي حسب النظام الاساسي لكل هيئة ونحن نعلم بأن هيئة الرياضة غير مخولة باجراء هذه الامور لان عملها رقابي مالي وليس ادارياً ولكن تستطيع ان تنبههم بأهمية عدم تعويم الامور القانونية الرياضية مثل: تكملة عدد من استقالوا من مجلس الادارة والدعوة لاقامة الانتخابات التكميلية... وموضوع تسجيل الاعضاء والتجديد لهم... الخ. فكما علمنا بأن الحكومة سمحت لجمعيات النفع العام بإقامة انتخاباتها بشرط تطبيق الالتزامات الصحية وهي عملية سهلة يمكن لاي هيئة القيام بها من غير اي مشكلة. فالتنظيم الرياضي يمر حاليا بمرحلة تتطلب من الكل التفكير مليا في الاسلوب الافضل لادارة الرياضة على سبيل المثال: من قبل الحكومة او من قبل القطاع التجاري او بشراكة فيما بينهم... وان كنت اعتقد بأن الوضع المالي للحكومة وارتفاع كلفة تنظيم الرياضة (الهواة) ستكون باهظة جدا على الدولة التي بدأت بالتفكير لتحويل بعض وزارات الخدمات الى شركات تجارية مشتركة مع الحكومة لتخفيف العبء المالي عليها (الكهرباء والماء والاتصالات والاعلام...الخ) لذا ففكرة الشراكة بين القطاع الخاص والاندية الاهلية ستكون هي الحل الوحيد الذي يمكنه ان ينجح في تنظيم الرياضة الكويتية حاليا وعلى الدولة ان تدعم الاتحادات الرياضية عند اعدادها للمنتخبات الوطنية فقط.

مطلب منطقي للوقت الحالي الذي تمر به الكويت من أزمة مالية كما يقولون (شخصيا غير مصدق ذلك... ؟) ان التفكير باستراتيجية رياضية يجب ان يكون هذا الفكر هو اساسها حتى تستطيع الرياضة ان تسير من غير اخفاقات او صراعات بين الحكومة والهيئات الرياضية مستقبلا. اذا على مجلس ادارة الهيئة ومكتبها التنفيذي مراجعه الامور التي يجب على الاندية والاتحادات الرياضة الالتزام بتطبيقها قانونيا حسب نظمها الاساسية حتى لا يكون هناك فراغ قانوني يعرقل عمل الكل مستقبلا فكورونا انته تقريبا ويجب ان نعيد الامور الى نصابها... والله من وراء القصد.

