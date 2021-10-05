السالمية والنصر أمام اليرموك والتضامن في «الاتحاد»

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تستكمل اليوم الجولة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية باقامة لقاءين، يجمع الأول السالمية مع اليرموك في الساعة 06:00 مساءً على ستاد ناصر العصيمي ضمن المجموعة الثالثة، ويلتقي في الثانية النصر مع التضامن في 08:00 مساءً على ملعب عبدالله الخليفة.

وقسمت الأندية الـ 15 الى 3 مجموعات بحسب ترتيبها في الدوري الموسم الماضي على أن يكون في مجموعة 5 فرق، فضمت الأولى كل من: العربي، كاظمة، الشباب، الساحل، وبرقان، وضمت الثانية: القادسية، النصر، الفحيحيل، التضامن، والصليبخات، أما الثالثة فضمت: الكويت، السالمية، خيطان، اليرموك، والجهراء.

في اللقاء الأول، سيمنح التونسي حاتم المؤدب مدرب السالمية الفرصة للاعبي الذين لم يشاركوا مع السماوي في مسابقة كأس الأمير، خصوصاً أن الفريق ينتقد لاعبيه الشباب المنضمين للمنتخب الأولمبي: مبارك الفنيني وحمد القلاف، ومهدي دشتي، بالاضافة الى محمد الهويدي المصاب. في المقابل، ستكون مباراة اليوم فرصة لمدرب اليرموك أحمد حيدر لتجربة المحترفين الجدد المالي ماكان سامبالي والايطالي كوسدافو كاربونيري والكولمبيين كارلوس غوميز وداروينغ يوهان، والبرازيلي رافاييل اوليفيرا. ولا يختلف الحال في المباراة الثانية بالنسبة للمدربين الوطنيين: هاني الصقر (التضامن)، وسلمان عواد (النصر)، خصوصاً أن كلا الفريقين ظهر بمستوى جيد في مسابقة الكأس، حيث غادر التضامن من الدور الأول بعد الخسارة بصعوبة أمام القادسية بهدف دون رد، بينما فاز النصر على اليرموك في الدور التمهيدي قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام كاظمة في ربع النهائي.

