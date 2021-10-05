الحشان مودعاً جمهور الأصفر: الله يسامح من كان السبب

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وجه لاعب وسط القادسية السابق سيف الحشان رسالة وداعية الى جمهور الأصفر، تحسر فيها على خروجه من النادي بهذه الطريقة بعبارة: «الله يسامح من كان السبب». وغادر الحشان القادسية هذا الموسم من أجل الانضمام الى غريمه التقليدي العربي، وهو ينتظر حالياً وصول بطاقته الدولية من أجل الدخول في تدريبات الأخضر. وكتب الحشان على حسابه الرسمي في تويتر: «بعد مشوار طويل في نادي القادسية اشكر الجمهور الكبير الراقي الذي ساندني طول هذه السنوات، واشكر جميع اخواني اللاعبين على دعمهم لي، وشكر خاص للشيخ خالد الفهد». وأضاف: «ايام لاتنسي قضيتها بحلوها ومرها، ويشهد الله انني بذلت كل ما استطيع من جهد لاسعادكم، وفي النهاية اتمنى أني قدمت شيئا يليق باسم النادي وجماهيره واللي شايف مني قصور اعتذر منه». وختم: «الله يسامح من كان السبب...الى اللقاء ان شاء الله».

