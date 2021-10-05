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«الطائرة» سحب قرعة بطولاته

زيد خلف
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الثلاثاء 05 أكتوبر 2021

سحب اتحاد الكرة الطائرة أول من أمس قرعة بطولات الموسم الجديد الذي سينطلق أكتوبر الحالي، في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ووضعت قرعة بطولة كأس الاتحاد، القادسية حامل لقب الدوري الموسم الماضي على رأس المجموعة الاولى الى جانب اندية العربي والجهراء والشباب والتضامن واليرموك، فيما جاء الكويت بطل النسخة الماضية من كأس الاتحاد علي رأس المجموعة الثانية بجانب كاظمة والساحل وبرقان والصليبيخات، على أن تنطلق البطولة في 23 اكتوبر الجاري. كما اجري الاتحاد قرعة الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى وبطولة الاتحاد التنشيطية لفئة العمومي. من المنتظر ان تبدأ بطولة الدوري في مطلع نوفمبر المقبل حيث يلتقي في الجولة الاولي من الدوري الممتاز الكويت مع القادسية والتضامن مع برقان والجهراء مع العربي بينما يلعب في الدرجة الاولى الشباب مع الساحل واليرموك مع منتخب الشباب. كما سحبت قرعة بطولة الدوري لجميع المراحل السنية وهي الاشبال تحت 15 سنة والناشئين تحت 17، والشباب تحت 20 سنة. واشراف على سحب القرعة رئيس الاتحاد د. عبد الهادي الشبيب وعضو مجلس الادارة رئيس لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية بدر الكوس واعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد د. مشعل رمضان وعارف الصبيحي في حضور ممثلي الاندية.


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