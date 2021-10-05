تزكية المهندي رئيساً لـ «طاولة الآسيوي»

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أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة علي الدبوس ثقته الكبيرة في قدرة رئيس الاتحادين القطري والعربي لكرة الطاولة خليل المهندي على قيادة الاتحاد الاسيوي لكرة الطاولة.

ويأتي تصريح الدبوس على هامش انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي للعبة التي زكت القطري خليل المهندي رئيسا للاتحاد بالاضافة الى تزكية الدبوس عضو في مجلس ادارة الاتحاد الاسيوي للعبة خلال الدورة الانتخابية من (2021 - 2025).

وأعرب الدبوس في تصريح لـ كونا عن ثقته الكبيرة في قدرة المهندي على تقديم اضافة جديدة للاتحاد الآسيوي للعبة. وقال ان المهندي ومن خلال تواجده في عدد من المناصب خلال مسيرته الرياضية يمتلك من الخبرة والحنكة التي يستطيع بها قيادة دفة تنس الطاولة في القارة الاسيوية. وأصبح المهندي أول عربي يتولى رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة منذ تأسيسه في عام 1972 وسادس رئيس للاتحاد الآسيوي على مر تاريخه. وصوتت الجمعية العمومية على اختيار النائب الأول للرئيس وبقية النواب الى جانب أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الآسيوي وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الدولي عن القارة الآسيوية. وضم التشكيل الجديد للاتحاد الآسيوي كلا من المهندي رئيسا ونواب الرئيس الكوري الجنوبي كيم تاك سو والصيني شو شين والسكرتير العام للاتحاد الايراني أفشين بادي وأمين الصندوق العماني سجاد باقر اللواتي.

