الزمالك أوقف إجراءات الانتخابات

محلية

أوقفت اللجنة المعينة لادارة الزمالك بقيادة حسين لبيب ايقاف تلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي والتي كانت مقررة الشهر المقبل رغم فتح باب الترشح يوم السبت الماضي. وعقدت اللجنة اجتماعا لبحث ما جاء في خطاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذي وصل النادي بخصوص بطلان الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد. وأكد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضو اللجنة أنه تقرر خلال الاجتماع ايقاف اجراءات تلقي طلبات المرشحين ودراسة تداعيات الأمر وما ستقرره لجنة تنقية العضويات ومطالبة المديرية بالشكاوى التي تخص هذا الموضوع.

من جانبها، أكدت اللجنة في اجتماعها صحة كل الاجراءات التي اتخذتها لكونها تطابق اللائحة وبالتنسيق التام مع المديرية الجهة المختصة بنادي الزمالك وأنها ترفض تماما لفظ البطلان.

وشددت على أن ما تلقته المديرية من شكاوى تخص فقط لجنة تنقية العضوية المكلفة بذلك وليس اللجنة المكلفة بادارة النادي وأن هذه المشاكل في العضوية تخص عدم السداد لفترات سابقة. من جانبه أكد عضو اللجنة المكلفة بادارة الزمالك حسام المندوه ان المشاكل المادية كانت العائق الأول أمام اللجنة وأن اسم نادي الزمالك لم يستثمر بالشكل المطلوب حتى الآن.

وقال المندوه: «واجهنا أزمة في عقود اللاعبين، ففي أزمة فرجاني ساسي قمنا بوضع مستحقاته المتأخرة في حسابه، بعد 4 أيام فقط من تولينا المسؤولية، وتم عمل قرض لسداد المستحقات، حيث وجدنا أن اللاعبين حصلوا على 20% فقط من مستحقاتهم».

وأردف: «هذا بجانب العمل على تسوية القضايا المرفوعة ضد النادي في فيفا، والتي وصلت الى 17 قضية، ولم نجد سوى التفاوض الودي مع اللاعبين والمدربين، خاصة أنهم يستحقون ما يقرب من 17 مليون دولار».

وعن امكانية عودة أسامة نبيه للجهاز الفني، قال ان الادارة تدرس الموقف مؤكدا أنه يدرك تماما قيمة أسامة خاصة أنه زملكاوي حتى النخاع وفي حال تعذر عودته للفريق سيتم اختيار البديل المناسب. وبشأن ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي أوضح «قيمة الشرط الجزائي التي يريدها بن شرقي غير متفق عليها حتى الآن لكن أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة في التجديد حيث لن يكرر أزمة فرجاني ساسي».

