جمعة: صلاح فخر لمصر

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قال مدير منتخب مصر وائل جمعة ان ما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول أمر رائع مشيرا الى فخر منتخب مصر بضم لاعب عالمي مثله. وأضاف أن أحمد فتحي تقبل قرار المدير الفني كارلوس كيروش بمنح شارة قيادة الفراعنة لمحمد صلاح مشيرا الى أنه تم الاتفاق على عدم فتح الموضوع مرة أخرى. وتابع: «كيروش مدرب عالمي وكشاف وسبق أن اكتشف كريستيانو رونالدو ومصر لم تتعاقد مع كيروش حتى نفرض عليه رغباتنا والحملات المنظمة ضد المدرب مرفوضة».

وأضاف أن ظروف كل مرحلة تحكم اختيارات اللاعبين وكيروش تواصل مع اللاعبين المستبعدين للتأكيد على أن منتخب مصر متاح للجميع وليس حكرا على أحد.

وأتم «استعدادات المنتخب المصري تسير على قدم وساق لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال وأحمد حجازي انتظم في تدريبات الفراعنة الأحد وباقي المحترفين أمس ثم محمد صلاح اليوم الثلاثاء».

