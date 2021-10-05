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أفشة يغيب عن لقاء جيندارميري


يغيب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي عن فريقه أمام جيندارميري بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم 16 من الشهر الحالي. ووافق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على منح أفشة اجازة من أجل عقد قرانه منتصف أكتوبر الحالي. ومن المقرر أن تنتهي اجازة أفشة فور عودة الأهلي من النيجر على أن ينتظم في التدريبات استعدادا للقاء العودة المقرر له أحد أيام 22، 23، 24 أكتوبر بالقاهرة. وخرج أفشة من قائمة منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي ليبيا يومي 8 و11 أكتوبر الحالي في تصفيات كأس العالم 2022 مع زميله محمد شريف في مفاجأة مدوية. وكان اللاعب يخطط لعقد قرانه عقب مباراتي ليبيا لكنه فضل تقديم الموعد للحصول على وقت أكثر.


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