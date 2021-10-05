الأهلي يقترب من الدبيس وشريف

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اقترب الأهلي من ضم كريم الدبيس وأحمد شريف ثنائي وادي دجلة بعدما فضلا الانتقال للأهلي بدلا من البحث عن فرصة اللعب خارجيا بعدما تلقيا عروضا بلجيكية وبرتغالية.

وطلب الثنائي الانتقال الى الأهلي للحصول على خبرات أكبر على أن يكون الاحتراف في أوروبا خطوة مستقبلية. وتألق الدبيس مع وادي دجلة ولعب في مراكز الجبهة اليسرى خلال الموسم المنقضي كما ظهر أحمد شريف بشكل مميز كمهاجم صريح. ويبلغ اللاعبان 18 عاما وسيقوم الأهلي اذا أكمل الصفقة بقيدهما في قائمة فريق الشباب وبالتالي فهما غير مرتبطين بفترة القيد التي تنتهي يوم 7 أكتوبر الحالي. وما يؤخر حسم الصفقة هو تمسك وادي دجلة بحصوله على 15 مليون جنيه لكل لاعب ليكون مجموع الصفقة 30 مليون جنيه. كما يرغب وادي دجلة في وضع نسبة 40% في حال اعادة البيع يحصل عليها من الأهلي عن كل لاعب.

