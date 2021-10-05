مثلث المناطيد الذهبي

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يشهد الأردن انطلاق أول مهرجان للمناطيد في منطقة «المثلث الذهبي» بمشاركة عدة دول من بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا. وستتاح لزوار المهرجان فرصة الذهاب في جولة بمنطاد الهواء الساخن والوصول إلى العرض الجوي بمشاركة «الصقور الملكية الأردنية».وتقول الرحالة الأردنية سلمى علي لصحيفة «جوردان تايمز» المحلية الصادرة بالانكليزية «إن مشاهدة المناطيد لأمر مذهل، لأنها تعطي تجربة خاصة ومميزة». والجدير بالذكر أن صحراء وادي رم (صحراء البتراء والعقبة) تشارك لأول مرة في برنامج المسارات السياحية «أردون جنة» الذي يمكن السائحين من زيارة البتراء وقضاء الليل في أحد المخيمات السياحية في وادي الديسة.