اعتذارات مستحقة للكويت!

الاخيرة

كتب المقدسي هاني روحي الخطيب مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني لجامعة القدس لا يشير كحال جميع الجامعات المحترمة في العالم إلى من له الفضل في تأسيسها، كاشفاً حقيقة أن رجالات الكويت وعلى رأسهم الشيخ صباح السالم -رحمه الله- هم من قاموا بتأسيسها واستمروا بتمويلها ودعمها، حتى إبان الموقف المخزي لعرفات إبان الغزو، واستمر هذا الدعم دون توقف إلى أواخر التسعينيات، وللمعلومة انعقد مجلس أمناء جامعة القدس قبل أيام قليلة ولم يتقدم باعتذار، كما اقترح السيد الخطيب للكويت ورجالاتها، ولم يضف لموقع الجامعة القصة الحقيقية لإنشائها!

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وما دمنا في موضوع الاعتذار للكويت، نقول إن هناك طابوراً مستحقاً طويلاً للمعتذرين وناكري الجميل يبدأ من الكويت على ساحل الخليج وينتهي بالمحيط ويشمل أنظمة وأحزاباً ومنظمات فلسطينية ويسارية وقومية وماركسية وإسلامية وقفت معهم الكويت في كل المحافل ودعمتهم بالملايين والمليارات، ولم تحصد منهم إلا إنكار الجميل والفرح والطرب على أخبار غزوها وقتل أبنائها وحرق ثرواتها ومازال ذلك الدعم قائماً رغم إضراره بمصالح الكويت العليا وعلاقتها بالحلفاء والأصدقاء!

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كم بودنا ونحن على أبواب حوار وطني يتضمن مطالب الاعتذار أن تملك بعض القوى السياسية وقياداتها شجاعة الاعتراف بالخطأ والاعتذار للشعب الكويتي وكثير من شخصياته المخلصة، لكم الأذى والإساءات والتهم الكاذبة التي وجهت لهم، ولتسببهم في عرقلة نهضة الكويت وتأخرها وتخلفها عن الجيران ولمساندتهم رغم كل ما يدعون لعمليات تفشي الفساد الإداري والمالي الشديد في أروقة الوزارات دائمي الزيارة لها، والتوسط من قبلهم لـالتعيينات البراشوتية وللإثراء الفاحش وغير المشروع الذي حصدوه عن طريق أقربائهم وحلفائهم فلم يكونوا قط كما يدعون محاربين للفساد بل جزء أصيل منه.

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آخر محطة:

قوى الإخوان المسلمين يجب أن يخصص لهم مسار منفصل وحائط مبكى محدد بالكويت للاعتذار عما قاموا به وقام به مرشدهم وتنظيمهم الدولي إبان الغزو، ومرة أخرى عام 2011 عندما أرادوا تحويل الكويت -بأوامر من التنظيم الدولي - إلى صومال أو ليبيا أخرى بدلا من نهج الأكاذيب والأعذار الواهية التي يكررونها ولا يصدقها أحد خاصة عندما تكون قادمة من كبار الجنرالات والفيلد مارشالات حرب والضفادع البشرية المبللة ممن طال أمد انتظار اعتذارهم و... اعتزالهم!