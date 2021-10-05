أميركيان يتقاسمان «نوبل» للطب

الاخيرة

فاز العالمان الأميركيان ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب للعام 2021 تقديرا لاكتشافاتهما على صعيد مستقبلات الحرارة واللمس، على ما أعلنت اللجنة المسؤولة عن هذه المكافآت العريقة في ستوكهولم، أمس. وقالت اللجنة: الاكتشافات الرائدة... للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه. وذكرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أن اكتشافاتهما غير المسبوقة أتاحت لنا فهم الكيفية التي يمكن بها للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية إطلاق إشارات الأعصاب التي تسمح لنا بإدراك العالم فيما حولنا والتكيف معه. وأضافت: هذه المعرفة تستخدم في تطوير علاجات لمجموعة كبيرة من الحالات المرضية من بينها الألم المزمن. والجائزة التي يزيد عمرها عن قرن من الزمان تمنحها الأكاديمية وتبلغ قيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.15 مليون دولار). وتأسست جوائز نوبل للإنجازات في العلوم والأدب والسلام ويتم تمويلها بموجب وصية مخترع الديناميت رجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل. وهي تمنح للفائزين منذ 1901. أما جائزة نوبل في الاقتصاد فبدأ منحها في 1969.