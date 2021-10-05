سمو الأمير: إمكانيات الكويت رهن الإشارة وتحت تصرف عُمان وشعبها

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار «شاهين» الذي ضرب عدة ولايات وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ سلطنة عمان وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

وأجرى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا مساء أمس بأخيه هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة نقل خلاله تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتمنيات سموهما له بدوام الصحة وموفور العافية كما أبلغه توجيهات صاحب السمو أمير البلاد بتعاطف الكويت وشعبها مع سلطنة عمان وشعبها الشقيق وبأنها تضع كل امكانياتها الممكنة رهن الإشارة وتحت تصرف البلد الشقيق للمساعدة في مواجهة اعصار (شاهين) وتجاوز اثاره كما نقل تعازي صاحب السمو أمير البلاد وتعازي سموه له وللشعب العماني الشقيق ولاسر ضحايا هذا الاعصار المدمر، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ سلطنة عمان وشعبها الشقيق من كل مكروه ويحقق لها المزيد مما تتطلع اليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

وقد أعرب السلطان هيثم بن طارق عن خالص شكره وبالغ تقديره لأخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأخيه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على هذه المبادرة الكريمة وعلى ما عبرا عنه من تعاطف أخوي ووقوف الى جانب سلطنة عمان ومؤازرة لها ما يجسد أواصر العلاقات الحميمة والروابط الوثيقة التي تربط الكويت وسلطنة عمان سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه صاحب السمو امير البلاد وسمو نائب الأمير ولي العهد موفور الصحة والعافية وأن يحقق للكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو أمير البلاد.

