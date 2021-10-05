وزير الدفاع: تسخير كل إمكانات الجيش الكويتي والدعم والمساندة للأشقاء في عُمان

وطن النهار

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان الشقيقة شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد معزيا فيه بضحايا إعصار (شاهين) الذي ضرب عدة ولايات بالسلطنة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحافي امس الاثنين إن الوزير الجابر نقل خلال الاتصال تحيات صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو نائب الأمير ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء للأشقاء في سلطنة عمان وتوجيهاتهم الكريمة بتسخير كل إمكانات الجيش الكويتي وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم.

وأكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة ووحدة الدم والمصير المشترك الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين داعيا المولى تعالى أن يحفظ سلطنة عمان وأهلها من كل سوء ومكروه.

كما سأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

